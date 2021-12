Amsterdamse ziekenhuizen onder druk, maar situatie blijft ‘behapbaar’

Beeld Dingena Mol

Dat zegt Mark Kramer, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Noord-Holland en Flevoland en tevens bestuurslid van het Amsterdam UMC.

“In de hele regio is nu, net als vorige week, 30 tot 50 procent van de geplande zorg afgeschaald. In Amsterdamse ziekenhuizen gaat het naar schatting om 30 procent. Dat is helaas nodig om de acute zorg toegankelijk te houden voor coronapatiënten, maar ook voor mensen met hartinfarcten, hersenbloedingen of zware verwondingen na een verkeersongeluk.”

Als gevolg van de oplopende besmettingen in de afgelopen twee tot drie weken zal de drukte in de ziekenhuizen de komende weken verder toenemen, zegt Kramer. “Ik verwacht dat we dat aankunnen. Eerder is dat ook gelukt. Ik hoop dat we daarvoor zo min mogelijk van de overgebleven geplande zorg moeten afschalen.”

Covid

Op de ic’s in Amsterdam en omstreken liggen momenteel ruim negentig covid-patiënten. Dat is boven het landelijke gemiddelde, waardoor er geen plek meer is voor covid-patiënten uit andere delen van Nederland. Op de verpleegafdelingen is wel plek voor coronapatiënten van buiten de regio. Er liggen vooral mensen uit Brabant en Limburg, waar het virus recentelijk heviger rondwaarde.

Kramer verwacht dat het totaal aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen de komende weken boven de drieduizend zal uitkomen. Dat zou betekenen dat het alleen tijdens de eerste golf – in maart en april vorig jaar – drukker is geweest. Ter vergelijking: in Noord-Holland en Flevoland lagen op de piek van de eerste golf zo’n 220 covid-patiënten op de ic’s en 450 op de verpleegafdeling. De andere zorg stond toen in de zuinigste spaarstand.

Om de druk te verlagen verdelen ziekenhuizen in de regio Amsterdam de coronapatiënten. “Het OLVG heeft momenteel de meeste toestroom,” aldus Kramer. “Zonder herverdeling zou daar waarschijnlijk een groot probleem ontstaan, maar het zwaartepunt heeft ook wel eens elders gelegen.” Behalve het Amsterdam UMC kunnen onder meer het Spaarne Gasthuis (Haarlem), het Flevoziekenhuis (Almere), het Noordwest Gasthuis (Alkmaar) en het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn) bijspringen.