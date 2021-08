Amsterdamse ziekenhuizen moeten nog meer dan 11.000 operaties inhalen

Ziekenhuizen moesten gedurende de pandemie veel operaties uitstellen om zorgverleners vrij te kunnen spelen voor de zorg van coronapatiënten. Beeld Hollandse Hoogte / Ton Toemen

Volgens bestuurder Mark Kramer van Amsterdam UMC is er op dit moment nog geen inhaalslag mogelijk door een vierde covidpiek. “In de afgelopen twee weken zijn de opnames vanwege corona het grootst in de regio Amsterdam en Rotterdam,” zegt hij. In plaats van dat er méér niet-acute, planbare operaties worden gedaan, worden er juist afspraken voor operaties afgezegd door een tekort aan personeel. “Als de druk door corona blijft bestaan na het verder loslaten van maatregelen en het griepseizoen treedt in, dan gaan we nog een moeilijke tijd tegemoet.” Amsterdam UMC durft nog geen voorspelling te doen wanneer het kan beginnen met de inhaalzorg.

OLVG wil in september beginnen – met een slag om de arm, want ook het OLVG is nog druk met coronapatiënten, zegt een woordvoerder.

Noodgreep

Ook vóór de coronacrisis bestonden er al forse wachttijden voor bepaalde planbare ingrepen, maar die zijn in de coronacrisis verder opgelopen, blijkt na een rondgang langs de Amsterdamse ziekenhuizen. Ter illustratie: het OLVG zag de wachtlijst oplopen van 3000 naar 5200 patiënten. Amsterdam UMC telt ruim 6000 mensen op de wachtlijst en het BovenIJ Ziekenhuis heeft de inventarisatie nog niet compleet.

Ziekenhuizen moesten gedurende de pandemie veel geplande, niet-urgente operaties uitstellen om zorgverleners vrij te kunnen spelen voor de zorg van coronapatiënten. Zo werden bijvoorbeeld ok-verpleegkundigen op de covidverpleegafdeling of de ic aan het werk gezet. Deze noodgreep leidde tot uitstel van veel ingrepen aan bijvoorbeeld versleten heupen en kapotte knieën.

Zo moet een patiënt met een bij OLVG Oost een jaar wachten op een operatie aan een liesbreuk. In Amsterdam UMC duurt het vier à vijf maanden voordat de patiënt een hartablatie kan krijgen.

Bijtanken in de zomer

Vanaf september tot het einde van het jaar wordt volgens OLVG-chirurg Ruben van Veen vol ingezet op het inlopen van deze zorg. Hij wijst erop dat veel collega’s door de druk van de coronacrisis ontzettend moe zijn en de zomervakantie hard nodig hadden om bij te tanken. Veel medewerkers zitten ziek of overbelast thuis.

Maar vanaf september wordt de capaciteit, als griep of corona geen roet in het eten gooien, opgeschroefd. In OLVG moeten dan tenminste achttien operatiekamers open gaan; nu zijn er twaalf ok’s in gebruik. “We zijn op alle vlakken aan het uitbreiden: we proberen externe ok-verpleegkundigen en anesthesieverpleegkundigen binnen te halen. We breiden de dagbehandeling uit. En tegen de anesthesiologen en chirurgen hebben we gezegd: plan geen vakanties of congressen in het vierde kwartaal, want anders krijgen we al die operaties nooit weggewerkt.”

De ziekenhuizen in Amsterdam en de regio overleggen met elkaar over de inhaalzorg. “Wij werken veel samen met het BovenIJ Ziekenhuis bijvoorbeeld, waar een gespecialiseerd OLVG-chirurg achter elkaar zes of zeven patiënten met galblaasproblemen opereert. Dat noemen we dan een galblaasstraat. Dat is een goede methode om heel efficiënt veel operaties te kunnen doen. Met dat soort oplossingen kunnen ziekenhuizen elkaar in Amsterdam helpen om in korte tijd veel te bereiken.”

320.000 operaties uitgesteld

Sinds de corona-uitbraak in maart 2020 zijn volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot mei 2021 landelijk naar schatting 320.000 operaties uitgesteld. Dat is bijna een kwart van het aantal operaties dat normaal in een jaar wordt uitgevoerd. Dat wil niet zeggen dat deze ingrepen allemaal nog moeten worden ingehaald. Bij een pilot waarbij het OLVG de patiënten die op de lijst staan voor een galblaasoperatie heeft geïnventariseerd blijkt bij 10 procent de klachten dusdanig te zijn afgenomen, dat een operatie (voorlopig) niet meer hoeft.

Minister Tamara van Ark wil dat die operaties nog dit jaar plaatsvinden, met een kleine uitloop in 2022.