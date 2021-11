Amsterdamse ziekenhuizen langzaam voller, reguliere zorg verder afgeschaald

Frank Bloemers, traumachirurg bij het Amsterdam UMC. Beeld Martin Dijkstra

De ziekenhuizen in Limburg krijgen zoveel te verstouwen, dat ze dinsdag in een noodkreet aan minister Hugo de Jonge hebben aangegeven helemaal aan hun taks te zitten. De besturen spreken van ‘een code zwart op lokaal niveau’ én Limburg stevent af op een ‘zorginfarct’.

Waar de patiënten bij de vorige golf nog van de voormalige coronabrandhaard regio Amsterdam naar Limburg moesten worden gebracht, vangen de ziekenhuizen in Noord-Holland nu elke dag enkele zieke Limburgers op. “We hebben binnen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding met elkaar afgesproken dat de ziekenhuizen elkaar helpen om de coronapatiënten te spreiden,” zegt Frank Bloemers, die naast traumachirurg van Amsterdam UMC ook vice-voorzitter van ROAZ Noord-Holland en Flevoland is.

“We zien dat met name Limburg het op de ic heel zwaar heeft en Amsterdam en de regio relatief wat rustiger. We nemen dus ic-patiënten over. En dat doen we ook zolang we dat kunnen volhouden.”

Deskundigen voorspelden dat Amsterdam een brandhaard zou worden, vanwege een relatief lage vaccinatiegraad. Amsterdam heeft weliswaar veel besmettingen in absolute getallen, maar relatief gezien is Amsterdam zeker geen koploper. Hoe komt dat?

“Ik heb daar geen verklaring voor. Ik heb ook niet de indruk dat we ons in Amsterdam beter aan de regels houden dan elders in het land. Het blijft een interessant virus. Maar laten we niet te vroeg juichen. Het kan morgen weer anders zijn. Dat moeten we ons blijven realiseren. We rekenen er wel op dat het ook deze kant op komt. Nu speelt de discussie over het wel of niet door laten gaan van carnavalsfeesten. Het is een illusie om te denken dat als je in Limburg geen carnaval viert, dat in Brabant wel kan.”

Het is niet zo erg als in Limburg, maar hoe gaat het dan wel in de regionale ziekenhuizen?

“Die staan ook onder druk. Zo is er noodgedwongen wéér geplande zorg afgeschaald. Dat is nu nog tien tot twintig procent, maar we gaan woensdag met de ziekenhuisbesturen bespreken of er meer geplande operaties moeten worden afgeschaald. Die kant gaat het wel op, want de opnames stijgen nog steeds. We hebben in de regio nu 46 mensen op de ic liggen en 170 op de kliniek. Maandag hebben we vier patiënten binnen de regio verplaatst en hebben twee patiënten uit Limburg opgenomen.”

Waarom worden patiënten nu al tussen ziekenhuizen in de regio verplaatst? Er is toch nog plek.

“Om de spreiding zo gelijk mogelijk te houden. Maar soms moet je elkaar gewoon helpen. Soms heb je een soort kritische balans waarbij een ziekenhuis met een paar patiënten erbij een hele covid-verpleegafdeling moet openen. Dat geeft een enorme druk op zo’n organisatie. Daar bewegen we in mee. We hebben ook afspraken dat de wat kleinere ziekenhuizen wat minder zorg hoeven te doen. Maar sommigen kleine ziekenhuizen nemen heel dapper toch meer dan hun deel. Dat helpt wel weer.”

Directeur Peter van der Meer van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, dat totaal overloopt, hekelde juist dat andere ziekenhuizen hem niet te hulp schoten, ondanks zijn noodkreten.

“Ik weet hoe het voelt als sommige regio’s niet aan hun fair share doen, maar mijn ervaring is dat het altijd wel een goede reden heeft. We hebben allemaal veel personeelstekorten, maar dan heeft zo’n regio bijvoorbeeld extreem veel ziekteverzuim. Voor onze regio kan ik wel zeggen: wij hebben altijd eerlijk in de wedstrijd gestaan. Wij nemen het goed over, zolang we dat kunnen.”

Hoe ziet u de winter tegemoet?

“Met vrees. Er wordt weer een enorme klus geklaard. Op de spoedeisende hulpen is het ook ontzettend druk, bijvoorbeeld met verkeersongevallen. Het is nu én-én. We hopen dat met meer maatregelen ook de griepgolf uitblijft. En we hopen ook dat de opnames gaan afvlakken en dat we het effect van de vaccinatie wat beter gaan zien. Ook deze golf slaat ons niet over.”