Amsterdamse ziekenhuizen komen niet toe aan ruim 12 duizend uitgestelde operaties

Lege reservebedden in het OLVG staan klaar voor de piek van een komende coronagolf. Beeld ANP / Kees van de Veen

U was in mei nog vrij optimistisch dat de geschatte 170 duizend patiënten die in Nederland wachten op een operatie nog vóór het einde van het jaar aan de beurt zouden zijn. Maar het aantal opnames van coronapatiënten neemt met de dag toe. Hoe staat het ervoor?

“In sommige delen van het land is het wel gelukt om zorg in te halen, met name in het oosten, maar het westen komt er niet aan toe. Amsterdam UMC ook niet. Er staan zo’n 7000 patiënten op de wachtlijst, onder wie 1500 kinderen.”

Hoe komt dat?

“Door personeelstekort kunnen we dertig procent minder opereren. We hebben onder het personeel een verzuim van vijf à tien procent en daarbovenop hebben we veel uitstroom. In heel Nederland zagen we in de zorg vóór de pandemie 14 duizend vacatures, dat stijgt volgend jaar volgens de meest recente schattingen naar 75 duizend vacatures. Momenteel leiden we in onze 30 operatiekamers zo’n 60 OK-assistenten op. Meer plek hebben we simpelweg niet. Maar dat kan ook anders. Piloten worden bijvoorbeeld deels met simulatoren opgeleid en daar willen we in de zorg ook naartoe. Er wordt gewerkt aan een plan om vier digitale trainingscentra voor operatie-assistenten en andere zorgverleners op te zetten. Deze centra zullen worden gecombineerd worden met een leer/werkplaats – een klein ziekenhuis waar het accent ligt op trainen. In Amsterdam UMC hebben we het Amsterdam Skills Centre, waar we digitaal kunnen opleiden.”

Achter al die 7000 mensen op de wachtlijst zit een verhaal. Wat zijn de meest schrijnende?

“Elk verhaal is schrijnend, maar als ik dan toch een categorie mag kiezen dan zijn het de kinderen met de aangeboren afwijkingen, zoals een hazenlip of een kromme rug, die veel te lang moeten wachten. Maar als je pijn hebt door een versleten heup dan is dat natuurlijk ook heel erg.”

Kan een kind ook een operatie aan een hazenlip krijgen in een ander ziekenhuis?

“Zeker! Een academische chirurg kan dat in een ander ziekenhuis doen. Dat gebeurt nog te weinig. Daarvoor zijn we druk in gesprek met een aantal ziekenhuizen, maar het kost meer tijd om dat te organiseren dan gehoopt.”

De ziekenhuizen werken juist zo goed samen in de zorg rondom corona. Wat is nu het probleem?

“Je raakt een gevoelige snaar. Helaas moeten we vaststellen dat zodra de Covid even weg is we in de zorg weer terugvallen in het oude denken. Ik snap dit niet. Zorgen over verlies van autonomie of de angst om patiënten kwijt te raken spelen misschien een rol. Het is complex, dat zie ik ook wel, want het moet goed en veilig gebeuren, maar we moeten echt beter samenwerken. Amsterdam UMC heeft mensen op de wachtlijst staan die niet aan de beurt komen omdat wij een lange wachtlijst hebben, terwijl elders mensen met minder urgente klachten al geholpen zijn. Die patiënten zouden we beter over de regio moeten verdelen. En daarvoor zouden we regionale coördinatie moeten hebben, net als voor de covidzorg.”

Wat zou de zorg nog meer helpen op de korte termijn?

“Het advies van het kabinet om handen te wassen, afstand te houden en mondmaskers te dragen lijkt me heel goed. Maar we kunnen meer doen om onnodige zorgdruk te vermijden: het boerenverstand gebruiken. Wacht bijvoorbeeld bij het stoplicht een paar seconden tot het groen wordt. Als iedereen dat doet, dan scheelt dat ook alweer een aantal verkeersslachtoffers. Kijk eens na tien uur ’s avonds op de spoedeisende hulp naar de patiënten die een ongeluk hebben gehad: bijna allemaal hebben ze teveel gedronken. Ga niet met drank op achter het stuur zitten. Dat scheelt allemaal.”

Dat is een opmerkelijke oproep. Tegenwoordig is de meest gehoorde boodschap toch het vaccineren.

“Natuurlijk roep ik ook op om je te laten vaccineren, maar ik realiseer me dat het een recht is en geen plicht.”

Jaap Bonjer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en chirurg in Amsterdam UMC. Beeld VUmc