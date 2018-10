Amsterdamse ziekenhuizen hadden geen noodscenario klaar

'Kans op redding is klein'

Alleen als er nog investeerders worden gevonden die bereid zijn geld te steken in het MC Slotervaart, is het ziekenhuis te redden. “In alle eerlijkheid: de kans daarop is klein.”



Dit heeft bestuursvoorzitter Mariska Tichem dinsdagmiddag gezegd op een besloten bijeenkomst waarop het personeel werd ingelicht over de surseance van betaling. Een opname daarvan is in bezit van deze krant.



“Ik moet helaas vandaag slecht nieuws met jullie delen,” zei ze bij aanvang. “We hebben de afgelopen maanden, dagen, weken gestreden om ons ziekenhuis overeind te houden. Maar op dit moment moet ik jullie helaas mededelen dat het niet is gelukt. En de situatie is nu zo dat de zorgverzekeraars de financiering van ons ziekenhuis stoppen. Samen met de raad van commissarissen en de aandeelhouders ben ik tot de conclusie gekomen dat er niets anders opzit. Daarom heb ik vanochtend bij de rechtbank uitstel van betaling aangevraagd.”



Dinsdagmiddag nog zou een door de rechtbank aangestelde bewindvoerder gaan overleggen met de zorgverzekeraars over de situatie, aldus Tichem. Deze bewindvoerder kijkt of er nog investeerders te vinden zijn.



Tichem zei de afgelopen weken tevergeefs mogelijke fusies met andere ziekenhuizen te hebben onderzocht.