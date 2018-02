Amsterdamse ziekenhuizen doen energiedrankjes in de ban

Kinderartsen pleitten half januari voor een verbod op de verkoop van energiedrankjes aan jongeren onder de 18 jaar. Bij klachten als rusteloosheid en hartritmestoornissen zou het drankje vaak de oorzaak zijn.



Daarop meldde voedselwaakhond Foodwatch dat de oppeppende drankjes ook in veel ziekenhuizen te koop zijn.



Fruit en kroketten

De waarschuwing van de artsen was voor een aantal ziekenhuizen aanleiding om met de verkoop te stoppen. Zo laat een woordvoerder van het OLVG weten dat de blikjes niet meer te krijgen zijn in het winkeltje. Her en der zal er nog wel een te vinden zijn in de automaten, omdat deze beheerd worden door een externe leverancier, maar ook de automaten zullen niet meer met energiedrank worden bijgevuld.



MC Slotervaart haalde om dezelfde reden ongeveer een week geleden alle blikjes uit de schappen. "We verkopen naast fruit ook kroketten, dus we vroegen ons wel af hoe ver je hierin moet gaan," zegt een woordvoerder. "Maar we zijn een zorginstelling, we willen bijdragen aan de gezondheid van mensen en voor energiedrankjes waren genoeg argumenten om met de verkoop te stoppen."



Harde regels

Ook in VUmc (sinds donderdag) en het BovenIJ ziekenhuis zijn geen energiedrankjes te vinden, en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis deed ze - nadat er al een tijdje over was gesproken - drie weken geleden in de ban vanwege het ongezonde karakter.



In de restaurants van het AMC zijn de drankjes al jaren niet meer te krijgen. Wel zijn ze nog uit een automaat te halen en worden verkocht bij de AH to go die huist in hetzelfde pand. "We hebben wel de wens dat ze ook daar niet meer te krijgen zijn," zegt een woordvoerder.



"Het past niet bij het idee in het ziekenhuis zo gezond mogelijk eten en drinken aan te bieden, maar daar zijn nog geen harde regels voor. Daarover zijn we in gesprek."



