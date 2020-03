Amsterdamse Youssef Ben Hamou toegevoegd aan nationale opsporingslijst

Het Stadhuisplein in Almere kort na de schietpartij. Beeld ANP

Ben Hamou wordt gezocht vanwege zijn betrokkenheid bij de dood van drugscrimineel Ray Tensaini uit Utrecht. Die werd eind december 2019 dood gevonden in een woning in Almere na een verkeerd gelopen drugsdeal.

Tensaini is een bekende crimineel in het Utrechtse crimineel circuit en was eind december van plan een partij cocaïne te verkopen aan een groep Amsterdammers. Samen met zijn halfbroer, die werkzaam is in Almere, had hij een afspraak in een woning aan het Stadhuisplein in Almere.

In de woning is het totaal verkeerd gelopen. Wat er precies heeft plaatsgevonden wordt nog onderzocht, maar feit is dat Tensaini werd doodgeschoten. Ook de halfbroer van Tensaini raakte gewond. Een medeverdachte (20) van Ben Hamoui werd in februari door de politie aangehouden.

Eerder al verspreidde de politie de naam en beeltenis van Ben Hamou via Opsporing Verzocht. Mensen die de 25-jarige Amsterdammer denken te zien wordt verzocht niet in te grijpen maar meteen het alarmnummer te bellen. Ben Hamou is volgens de politie vuurwapengevaarlijk en een geoefende vechtsporter. Ook zou hij betrokken zijn bij het voorbereiden van nog meer ripdeals, stellen bronnen in de onderwereld.

‘Dan zie je die gezicht voor je’

Het is niet de eerste keer dat Ben Hamou met politie en justitie in aanraking komt. In november 2018 werd hij al vervolgd voor het voorbereiden van een roofmoord op een bekende Almeerse drugshandelaar. Onder zijn auto was een volgysteem geplakt.

In afgeluisterde gesprekken hoorde de politie hem praten over ‘liquidaties doen’, ‘kieren’ en ‘ratelen’ (schieten met een automatisch vuurwapen). Hierbij zou de drugshandelaar door het achterhoofd geschoten moeten worden. “Want als je voor doet ga je niet meer kunnen slapen. Dan zie je die gezicht voor je,” zei hij. Het OM eiste acht jaar cel, maar de rechtbank legde drie jaar cel op.