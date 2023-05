Amsterdamse woonhuizen geteisterd door aanslagen met zwaar vuurwerk. ‘Een explosie met 500 gram flitspoeder overleef je niet’

Amsterdam en Rotterdam worden geteisterd door aanslagen met explosieven, vaak gemaakt van Cobra’s, illegaal vuurwerk. Maar het ís geen vuurwerk, zegt een expert van het NFI: ‘Dit gaat over zaken die nauw verband houden met zware georganiseerde criminaliteit.’

In een betonnen bunker op de binnenplaats van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Rijswijk maakt een explosievendeskundige een speciale container open waarin explosieven worden opgeslagen. Uit een kartonnen doosje met opschrift ‘Amsterdam’ haalt hij een zak bewijsmateriaal. Er zitten twee zwarte kartonnen pijpjes in, met een lont. Op het etiket is een slang te zien. Het lijken grote rotjes. “Het is geen vuurwerk,” zegt de explosievendeskundige. “Ze zijn echt heel gevaarlijk. Als ze in je hand ontploffen, heb je blijvende schade. Vingertopjes eraf, vingers eraf.”

Gevels weggeblazen

Dit is de Cobra: officieel zwaar knalvuurwerk en verboden in Nederland. Het bekendst is de Cobra 6, de oerversie. Geregeld zorgen de Cobra’s voor krantenkoppen. Dan gaat het vaak om horrorverhalen rondom oud en nieuw, over jonge jongens die er zwaargewond door raken. Daarnaast komen ze voor in politieonderzoeken naar plofkraken op pinautomaten in Nederland en Duitsland, waarbij soms hele gevels worden weggeblazen. De laatste tijd domineren ze de verhalen over aanslagen met explosieven op woonhuizen.

De explosievendeskundige van het NFI ziet Cobra’s in tientallen strafzaken voorbijkomen. “Dit gaat allang niet meer over jongetjes die vuurwerk afsteken, maar over zaken die nauw verband houden met zware georganiseerde criminaliteit.” Om die reden wil hij ook niet met zijn naam in de krant.

Officieel is de Cobra 6 bedoeld als knalvuurwerk voor de professionele markt. De explosievendeskundige van het NFI plaatst daar vraagtekens bij. “Er is geen enkele professionele toepassing voor deze dingen. Ik ken ook geen enkele pyrotechnicus die ze gebruikt. Welke vuurwerkshow heeft nou Cobra’s?”

Volgens hem zit de aantrekkingskracht van de Cobra in het belangrijkste bestanddeel: flitspoeder, zeer explosief en instabiel materiaal. Een Cobra 6 bevat 25 gram flitspoeder. In een Cobra 11 zit 100 gram flitspoeder, in de zeldzamere Cobra 20 zit 200 gram. “Dan heb je het al over levensgevaar.”

Enorme knallen door flitspoeder

Het flitspoeder veroorzaakt al in relatief bescheiden hoeveelheden enorme knallen. Het is ook nog zeer elektrostatisch gevoelig: bij het minste of geringste vonkje gaat het af. “Wij als professionals zijn doodsbenauwd voor flitspoeder,” zegt de explosievendeskundige. “Wij vergelijken het met zéér gevoelige springstof. Een collega van de Explosieven Opruimingsdienst die bij Voorschoten een bom aan een flitspaal moest verwijderen, verloor een arm.”

Tekst gaat verder na het filmpje.

Cobra’s vinden niet alleen aftrek bij vuurwerkfanaten; ze behoren inmiddels ook tot het wapenarsenaal van de onderwereld. Ze laten in Nederland en België een spoor van vernieling achter. In steden als Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam en in de regio Utrecht worden ze veelvuldig gebruikt als munitie om conflicten in het criminele milieu mee uit te vechten.

De aanslagen kennen drie componenten: criminelen die conflicten hebben, veelal jonge jongens die bereid zijn om een explosief te plaatsen en eenvoudig beschikbare explosieven.

Het vuurwerk wordt los gebruikt en dan op ramen geplakt of in brievenbussen gestopt. De ‘secundaire scherfwerking’, in deskundigenjargon, is levensgevaarlijk: rondvliegende scherven kunnen dodelijk zijn. Criminelen bevestigen Cobra’s ook aan flesjes of zelfs jerrycans brandbare vloeistof. Na afsteken ontstaat een enorme vuurbal. Bommenmakers halen het flitspoeder uit het vuurwerk om zelf een zwaar explosief te fabriceren. Die worden door plofkrakers van pinautomaten gebruikt, maar ook voor aanslagen op woningen.

Zo werd bij de explosies die vorige zomer plaatsvonden in het dorp Hoef en Haag bij Utrecht ten minste één zelfgemaakt explosief met flitspoeder afgestoken. De klap veroorzaakte een enorme ravage. Het Openbaar Ministerie sprak in Het Parool in een noodkreet over de bommen van een ‘zeer gevaarlijke situatie’ als een dergelijk explosief ontploft in een woonwijk (“Als die tussendeur er niet gezeten had, hadden we drie doden te betreuren.”)

Volop verhandeld op Telegram

Cobra’s zijn eenvoudig te krijgen. Ze worden volop verhandeld op internet en online chatkanalen zoals Telegram. Zo worden ze op het Telegramkanaal Cobra 6 verkoop! per drie aangeboden voor 18 euro. Soms betaal je zelfs maar een tientje voor drie stuks. “Explosieven waren nog nooit zo goedkoop,” zegt de NFI-expert.

Dat ze simpel te krijgen zijn, lijkt ervoor te zorgen dat ze makkelijker gebruikt worden. Deskundigen wijzen er ook op dat de drempel voor het gebruik van de Cobra’s lager is dan voor het gebruik van bijvoorbeeld handgranaten, omdat vuurwerk maatschappelijk geaccepteerd is. De expert herhaalt nog maar eens dat het beeld dat Cobra’s zwaar vuurwerk zijn niet klopt. “Wij komen in onderzoeken woningen tegen met ontzette muren. De definitie van vuurwerk is: ‘pyrotechnisch artikel ter vermaak’. Leg het mij maar uit, wat is hier leuk aan?”

Het NFI heeft filmpjes gemaakt waarin de kracht van de Cobra te zien is. Zo is daar de paspop met een rugzak waarin enkele Cobra’s zitten. Wanneer de explosieven afgaan, klapt de pop volledig uit elkaar. “Ze zijn massa-explosief,” zegt de explosievendeskundige. “Als er één afgaat, gaan ze allemaal tegelijk af. Een explosie met 500 gram flitspoeder overleef je niet. Maar wat vroeger een grote lading was, is tegenwoordig een kleine lading. Laatst is 10.000 gram in een huis aangetroffen. Je zal ernaast wonen.”

Tekst gaat verder na het filmpje.

Rotterdam is dit jaar koploper als het aankomt op aanslagen op woningen, op de voet gevolgd door Amsterdam. De eerste vier maanden van dit jaar waren er in de hoofdstad al 42 explosies; vorig jaar waren dat er in dezelfde periode nog 24.

Fabriekje op Italiaanse platteland

‘Bij een groot deel van de explosies is gebruikgemaakt van zwaar vuurwerk, met name van het Italiaanse merk/type Cobra van de firma Di Blasio,’ schreef burgemeester Femke Halsema deze week naar aanleiding van schriftelijke vragen over aanslagen met explosieven in woonwijken in Amsterdam.

Die firma staat op het Italiaanse platteland. Het is een klein fabriekje in de provincie Abruzzo. Hier maken ze de Cobra’s die 1600 kilometer verderop ravages veroorzaken. “Onze firma exporteert niet naar Nederland,” zegt Katia Tibeirio van Di Blasio. Op de vraag waarom er op de website dan Nederlandstalige advertenties te vinden zijn, antwoordt ze: “Dat is voor verzamelaars van dummy’s. De advertenties in het Nederlands gaan over producten zonder kruit. Het is alleen de huls.”

Tibeirio bestrijdt het beeld dat Di Blasio inmiddels de kruitfabriek voor de onderwereld in de Lage Landen is. Ze wijst erop dat Di Blasio zich aan alle Europese wetten en regels houdt. “We hebben geen klanten in Nederland.”

Volgens haar worden de Cobra’s nagemaakt door de maffia en in China. Ook zouden ze via Oost-Europa gesmokkeld worden. “We zitten heel erg met dit probleem en we hopen dat het stopt.”

De NFI-expert kan niet zeggen of de bewering van de Italiaanse vuurwerkfabrikant klopt. “We hebben er geen zicht op uit welk land de Cobra’s komen die we aangeleverd krijgen. We komen zo nu en dan wel eens wat namaak tegen. Dan zien we dat de lonten slechter zijn, of de etiketten oud. Toch is het overgrote deel van wat wij tegenkomen origineel spul van Di Blasio.”