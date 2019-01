Amsterdamse woningbezitter gaat nog meer belasting betalen

11 procent De woonlasten voor huiseigenaren in Amsterdam stijgen in 2019 met 11 procent.

Vooral de afvalstoffenheffing jaagt Amsterdammers op kosten. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt die in één klap met 17,6 procent naar 368 euro per jaar. Van de 37 grote gemeenten die Coelo heeft onderzocht betaalt men alleen in Haarlem meer voor de verwerking van het huisvuil.



Afvalstoffenheffing

Het is vooral de afvalstoffenheffing die Coelo aanwijst als reden voor de door het hele land gestegen gemeentelijke woonlasten. Het verbranden van afval wordt zwaarder belast door de rijksoverheid en gemeenten rekenen die kosten door aan hun burgers. Gemiddeld betalen meerpersoonshuishoudens in de onderzochte gemeenten 6,1 procent meer dan vorig jaar voor het ophalen van hun afval.



Met een bedrag van 645 euro voor een meerpersoonshuishouden in een koopwoning met een gemiddelde waarde zijn de woonlasten in Amsterdam lager dan gemiddeld. Vooral de ozb is laag, met gemiddeld 146 euro. Van de 37 onderzochte gemeenten is die alleen in Den Haag lager. De ozb stijgt in Amsterdam wel, voor het eerst in jaren, met 3,8 procent.



Voor huurders in een meerpersoonshuishouden gaat Coelo voor Amsterdam uit van 368 euro aan gemeentelijke woonlasten per jaar. Voor huurders zijn de woonlasten hier net wat duurder dan gemiddeld voor de 37 grotere gemeenten.



De rioolheffing stijgt ook in Amsterdam, met 4,2 procent. Maar daarmee is ook deze belasting in Amsterdam nog aan de lage kant.



