Amsterdamse witwasfamilie opgepakt, verdacht van wegsluizen tientallen miljoenen euro’s

De Amsterdamse financiële recherche heeft na twee jaar onderzoek tien mannen uit één familie aangehouden. Ze worden verdacht van ondergronds bankieren, het witwassen van tientallen miljoenen euro’s aan contanten en bitcoins en het vormen van een bende. Deze bende zou drugssyndicaten stelselmatig helpen misdaadwinsten weg te sluizen.

De mannen van 24 tot 60 jaar uit Amsterdam, Diemen, Almere en Paramaribo zijn op 12 april aangehouden tijdens een grote actie. Daarbij deden 225 opsporingsambtenaren van politie, justitie, douane, gemeente en specialisten van het leger invallen op 15 locaties in Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Almere.

Verborgen ruimtes

Die dag werd ruim 1,4 miljoen euro aan contanten gevonden, plus een nog onbekend bedrag aan bitcoins, een vuurwapen, volop luxe spullen en ‘gegevensdragers’ zoals computers en smartphones. In meubels en auto’s bleken verborgen ruimtes ingebouwd.

De familie had in een pand in Amsterdam-Zuidoost het hoofdkwartier, en nevenvestigingen in bedrijven in De Pijp en Oost.

Een team van zo’n 15 financieel rechercheurs zette zich begin 2020 aan het onderzoek naar de familie die in het criminele milieu in Amsterdam en ver daarbuiten al heel lang een naam had in het wegsluizen van geld via ondergronds bankieren en transacties met cryptovaluta. De ouderen gaven leiding, de jongere generatie deed het uitvoerende werk. De winsten uit de internationale drugshandel gingen voornamelijk naar landen zoals Dubai en andere oorden die politie en justitie nog niet willen noemen.

Observatieteams en camera’s registreerden hoe leden van de familie boodschappentassen en sporttassen vol cash geld vervoerden, ook in auto’s met een verborgen ruimte. Onderschept berichtenverkeer bevestigde volgens justitie het patroon van stelselmatig wegsluizen van miljoenen. Het onderzoeksteam kon niet steeds ingrijpen, om het onderzoek niet te verstoren, maar het hoofdonderzoek kreeg gaandeweg wel zijtakken.

Grootste drugsvangst ooit

Zo werd in september 2020 in een huis in Purmerend 5 miljoen euro in beslag genomen in 7 sporttassen en Action-shoppers. Twintiger Digennaro B. vervoerde volgens tips ‘geld en verdovende middelen’ voor zijn vader Delano B. Die laatste werd in die tips beschuldigd van cocaïnehandel – een suggestie die hij tegenover Het Parool met klem weersprak.

Een helikopter en observatieteams hadden de hoofdverdachten naar het huis in Purmerend gevolgd, nadat de auto van Digennaro een tijd was afgeluisterd. Hij kreeg 3,5 jaar cel en de huiseigenaar 4 jaar, twee medeverdachten kregen bescheidener straffen.

In een tweede geruchtmakend onderzoek arresteerde de politie vijftiger Mike S. in juni 2021 in de deuropening van een door hem gehuurde villa in De Kwakel. Daar waren zo’n 3000 kilo cocaïne en ruim 11 miljoen euro aan contanten verstopt, onder meer in een kruipruimte en in een verborgen ruimte in zijn Mercedes. Dat was een van de grootste drugs- en geldvangsten ooit van de Amsterdamse politie. Hij had ook 5 vuurwapens. Mike S. kreeg 8 jaar cel. De zaak van een medeverdachte die een lagere straf kreeg, loopt in hoger beroep.

Ondergronds bankieren

In die beide aanpalende onderzoeken speelde de nu gearresteerde ‘witwasfamilie’ een prominente rol. Justitie ziet het ondergrondse bankieren en witwassen door de familie als onmisbare hulp aan de zware georganiseerde misdaad. Via een wijdvertakt netwerk van ondergrondse bankiers, wier ‘hawalabankieren’ is gebaseerd op onderling vertrouwen, gaan kapitalen de wereld over zonder dat geld fysiek een grens passeert, en zonder sporen.

Justitie heeft de strijd tegen ondergronds bankieren, witwassen en geldkoerieren aangemerkt als belangrijk onderdeel van de strijd tegen de ontwrichtende internationale drugshandel. Enerzijds om de helpers van zware criminelen te straffen, anderzijds om ‘de slagkracht van de drugsorganisaties aan te tasten’ en hun leiders te identificeren en vervolgen.

Het onderzoek loopt nog door en de recherche en justitie sluiten meer aanhoudingen en inbeslagnames niet uit. De Amsterdamse rechtbank besloot dinsdag dat zeven verdachten de komende maanden in de cel blijven. Twee anderen zijn tijdelijk vrijgelaten vanwege persoonlijke omstandigheden. De tiende verdachte had justitie zelf al vrijgelaten.