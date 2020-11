Amsterdamse winkeliers over Black Friday: ‘Er wordt op gerekend’

Hans Verhoeven in Underground Fetisj in de Spuistraat. Beeld Dingena Mol

Hans Verhoeven, eigenaar Underground Fetish

“Black Friday is een hype geworden die zijn weerga niet kent op internet. Daardoor is het voor kleine bedrijven moeilijk zich te onderscheiden tussen het geweld van de grote firma’s. De Bol.coms van deze wereld geven zoveel geld uit aan reclame, dat wij het anders moeten doen. Daarom hebben wij Pink Saturday. Dat past qua kleur sowieso beter bij ons.

We hebben allerlei leuke pink aanbiedingen. Hondjes bijvoorbeeld. Dat zijn boxjes die je op je computer kunt aansluiten. Of een spaarpot in de vorm van een mannetje met de billen omhoog. De kont is de gleuf om muntjes in te stoppen. Die kost 19,95 euro, meen ik, maar daar komt dan nog korting bovenop. En in onze community is de baard helemaal terug, dus we hebben ook korting op belletjes om in je baard te hangen of een spray met regenboogkleuren. Allemaal dat soort dingen.

De afgelopen drie dagen is er geen bestelling binnen gekomen. We zijn geen Bol.com, maar we krijgen toch een aantal bestellingen per dag. Waarschijnlijk denken mensen: laat ik een paar dagen wachten of het toch iets goedkoper wordt. Daarmee vraag ik me wel af: is Black Friday toegevoegde waarde of vooral verschoven waarde? Korting maakt ook dat je meer omzet moet draaien.”

Mascha van Otterloo van MJ Amsterdam in de zaak op IJburg. Beeld Dingena Mol

Mascha van Otterloo van beautysalon MJ Amsterdam

“Een aantal jaren geleden was Black Friday in opkomst, vooral bij grote ketens. Het Nederlandse publiek sloot zich daarbij aan. Vijf jaar geleden hebben wij het toch maar geprobeerd en dat sloeg heel erg aan, ook bij onze vaste klanten. Nu hebben we het gevoel: we kunnen niet meer terug, er wordt op gerekend. In de beautybranche is geen uitverkoop en daarom vinden klanten het fijn een toch vertrouwd product een keer met korting te kunnen kopen.

Dit jaar hebben al onze producten 25 procent korting. Dagcrèmes, nachtverzorging, exfoliaties, maar ook homeproducten als geurkaarsen en -stokjes, handzeep en bodycrèmes. Op de behandelingen zit geen korting, maar kom je voor een pedicure, dan kun je een lekkere voetencrème met korting kopen, en kom je voor een manicure een handcrème of nagelriemolie.

We hebben extra mensen op de vloer om de extra walk-ins van goed advies te voorzien. Dat geldt ook voor ons filiaal aan de Ceintuurbaan, maar je merkt dat het op IJburg wat harder loopt. Onze vaste klanten kopen hun basisproducten toch wel, maar door Black Friday is de drempel wel iets lager om nu dat serum bijvoorbeeld erbij te kopen. Dat ze zichzelf door de korting net even iets extra's geven.”

Hendrik van Benthem van regenjassenmerk Maium. Beeld Dingena Mol

Hendrik van Benthem, mede-oprichter van regenjassenmerk Maium

“Black Friday als event is een uiting van de consumptiemaatschappij. Door het hele jaar heen wordt veel overgeproduceerd en op het eind van het jaar moeten veel grote merken en bedrijven van hun handel af. Zeker als de winstmarge groot is, kun je de overproductie altijd nog tegen korting verkopen. Er wordt dan ook weleens gezegd: als je korting geeft, was je prijs te hoog.

Wij zijn een klein bedrijf en we zijn tegen korting, want we vinden ons product de prijs waard. We maken waterdichte, modieuze regenjassen die je kunt openritsen en omtoveren tot stijlvolle fietsponcho. We willen het fietsgebruik stimuleren en zijn een duurzaam merk: in al onze jassen is gerecycled plastic verwerkt.

Vrijdag gaat onze webshop offline, je kunt de hele dag geen jassen bij ons kopen. Normaal planten we voor elke verkochte jas één boom, maar de hele volgende week planten we voor elke verkochte jas tien bomen. We willen een statement maken: op deze manier kan het ook. Ik hoop dat steeds meer bedrijven een duurzame manier van leven stimuleren en dat we de consumptiemaatschappij iets meer achter ons laten. Ik weet niet of het een utopie is, maar we moeten iets doen om de aarde niet binnen afzienbare tijd kapot te maken.”