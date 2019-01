Amsterdamse wietjurk van Viktor & Rolf op catwalk in Parijs

Instagrammable

Paper Magazine noemt de collectie 'their most Instagrammable Collection yet', en dat zou weleens kunnen kloppen als je afgaat op de reacties op sociale media. Mensen worden getagged bij jurken die hun gemoedstoestand weergeeft ('Sorry, I'm late, I didn't want to come', 'NO'), iemand reageerde: 'Ik heb mijn jurk voor de Oscars gevonden' en een ander ziet zichzelf wel voor het altaar staan in de wietjurk.



Nog een leuk weetje: voor de jurken is in totaal acht kilometer tule gebruikt.



Performance

De modeontwerpers Viktor Horsting en Rolf Snoeren, die hoofdkantoor houden op de Dantzigerkade in West, ontvingen in oktober 2018 nog een koninklijke onderscheiding tijdens het 25-jarig jubileum van het modemerk.



"Wat ons misschien anders maakt dan andere ontwerpers is dat we mode gebruiken om verhalen te vertellen. Maar dan wel binnen de context van mode," zei Horsting in een interview met Het Parool in mei dit jaar. 'Een show is bij ons een performance.' En Snoeren: 'Mode is een vertaling van de tijdgeest.'



