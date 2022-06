Amsterdamse wethouders geïnstalleerd: ‘Ik wil wijn voor allen!’

Woensdagavond zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Een serieus moment, maar ook een zeldzame gelegenheid voor filosofische en persoonlijke vragen. Vooral raadslid Diederik Boomsma (CDA) had zich goed voorbereid. ‘Wat is voor u eigenlijk schoonheid?’

Traditioneel stellen de nieuwe wethouders bij de start van hun termijn zich voor aan de gemeenteraad, die vervolgens moet instemmen met hun benoeming. Vrijwel altijd een formaliteit, met soms een kritische noot. Alleen ook traditiegetrouw het moment om de mens achter de wethouder te leren kennen.

Marjolein Moorman (PvdA), die vooral bekend is als wethouder Onderwijs, had zich voorgenomen dit keer aandacht te vragen voor haar andere portefeuilles. Bijvoorbeeld Jeugdzorg, waar veel mensen haar vanwege de zwaarte voor gewaarschuwd hadden. “Maar juist daarom vind ik dat ik het moet doen,” antwoordde zij. De vragen van de raad beantwoordde ze zelfverzekerd en herkenbaar. Maar, concludeerde ze uiteindelijk toch beteuterd: “Nu gaan weer alle vragen over onderwijs!”

“Mag ik gelijk beginnen?” Uit enthousiasme begon Hester van Buren (PvdA) maar gewoon antwoord te geven op de vragen vanuit de raad. De geboren Fries kwam vroeger liftend naar Amsterdam, maar na een lange carrière wordt ze onder meer wethouder Financiën en Personeel en Organisatie. “Ja, dat wordt druk,” zei ze. Maar, beloofde ze ook, als beppe blijft ze tijd vrijmaken om haar kleinkind op woensdag naar school te brengen. Eén vraag bleef hangen bij Juliet Broersen (Volt): “Waar komt uw fantastische pak vandaan?” Er moest maar een appgroep komen om tips uit te wisselen, stelde Van Buren.

Sofyan Mbarki (PvdA) is voetbalfan. Ja, hij wordt als voormalig docent economie ook wethouder Economische Zaken en MBO, maar het is toch vooral sport waar hij naar uitziet. “We moeten ervoor zorgen dat Ajax volgend jaar weer in de halve finale van de Champions League staat.” Tromgeroffel uit de raad. Over zijn eigen voetbalkwaliteiten had Juliet Broersen (Volt) ook nog een vraag. Wat zijn die eigenlijk? Met een lach: “Ik heb overzicht, ben fysiek vrij sterk, maar mijn zoontje zei dat het wel wat sneller mag. Daar ga ik aan werken de komende vier jaar.”

Van Diederik Boomsma kreeg Rutger Groot Wassink (GroenLinks) de vraag wat hij nou belangrijker vindt: gelijke kansen of gelijke uitkomsten? Daar was hij dan, hoogleraar Groot Wassink. “Kent de raad de uitspraken: Bier na wijn geeft venijn, wijn na bier geeft plezier?” Nou, dat heeft niks met een kater te maken, legde hij haarfijn uit, maar bier was vroeger goedkoop en alleen rijken konden zich wijn permitteren. Bier na wijn betekent dus dat je was afgegleden in sociale klasse. Groot Wassink op de vraag van Boomsma: “Ik wil wijn voor allen.”

“Ik las dat ik me als wethouder had teruggeknokt,” zei Touria Meliani (GroenLinks), die vier jaar geleden als wethouder debuteerde en nu vier jaar door mag. “Ik heb meer het idee dat ik heb mogen leren. Want dat doe je altijd op een nieuwe plek.” Ze vertelde hoe onder meer de muziek van Umm Kulthum haar leven verrijkt en inspireert als wethouder Kunst en Cultuur: “Dat gun ik iedereen.” Trivia voor de liefhebber: Meliani bekende de onofficiële DJ van het Stadhuis te zijn, en hoopte van alle raadsleden hun favoriete nummer snel doorgestuurd te krijgen.

Vanuit de provincie komt Zita Pels (GroenLinks) naar Amsterdam. Als gedeputeerde liep ze namelijk al even mee in de Noord-Hollandse politiek, nu wordt ze wethouder Duurzaamheid. Even gingen de geruchten rond dat ze in Diemen woonde en dus moest verhuizen naar Amsterdam. “Verhuizen? Nee, geboren en getogen Amsterdammer en ik woon in Amsterdam Zuidoost. Ik hoef nergens heen, want het grote geluk is dat Amsterdam in die provincie ligt.” De toon is gezet. Over haar wethouderschap gaf ze alvast een ‘dienstmededeling’. “Het zal niet altijd goed gaan, maar ik ga voor het beste.”

Sinds Reinier van Dantzig (D66) als kind het spel SimCity speelde wist hij al dat hij steden wilde bouwen, vertelde hij. Nu mag hij eindelijk, raadslid af, aan de slag als wethouder Woningbouw. CDA-raadslid Boomsma zocht in zijn vraag naar de abstractie. Wat is voor Van Dantzig eigenlijk schoonheid? “Ik hou van schoonheid en ook lelijkheid. Van een straat met Jordanese pandjes tot de betonnen kolos die er soms tussen komt,” was het schertsende antwoord. Boomsma sloeg de handen voor zijn ogen.

In Amsterdam heeft Melanie van der Horst (D66) filosofie gestudeerd, haar liefde gevonden, kinderen gekregen, een baan en een politieke carrière. Maar, wie anders dan wederom Diederik Boomsma wilde iets anders weten: “Welke filosoof gidst u door de gemeentepolitiek?” Van der Horst zei vrij snel dat het Immanuel Kant is, omdat hij zo helder is en er een schoonheid zit in zijn logica. Maar, voegde ze toe: “Ik zal mezelf nooit als filosoof omschrijven, maar als een bestuurder die filosofie heeft gestudeerd. In filosofie zit altijd een opening voor twijfel. Ik sta 100 procent achter het coalitieakkoord, maar wil wel een klein kiertje voor de oppositie openlaten.”

“U heeft geen idee hoe trots ik ben dat ik hier nu mag staan.” Daarmee trapte Shula Rijxman (D66), die als wethouder onder meer verantwoordelijk wordt voor Zorg, haar verhaal zéér persoonlijk af. “Mijn familie woonde hier in de Jodenbuurt, hun namen staan op het Namenmonument.” Rijxman kreeg vragen over haar kennis van zorg, ICT en haar verleden bij de NPO. En, had ze niet ooit gesolliciteerd op het burgemeesterschap van Utrecht? “Van solliciteren was geen sprake, maar iemand heeft me wel eens gepolst. Alleen, ik zal u zeggen: Sharon Dijksma is natuurlijk veel beter.”