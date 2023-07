Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman stelt zich niet kandidaat als lijsttrekker voor PvdA/Groenlinks: ‘Ik steun Timmermans’

Marjolein Moorman. Beeld ANP

‘Frans doet een stap naar voren en ik heb besloten om hem te steunen,’ schrijft Moorman op Twitter. ‘Hij is een geweldige kandidaat en het is mijn vurige wens dat we ons nu verenigen en zorgen voor een fantastische verkiezingsuitslag.’

In een interview met Het Parool zei Moorman vorige week nog dat ze het ‘wel heel goed zou vinden als de nieuwe lijsttrekker een vrouw wordt’.

De naam van Moorman zong al enige tijd rond in Den Haag als kanshebber om de leider te worden van de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks. Tegen Het Parool zei ze vorige week dat ze deze zomer heel goed na ging denken over een stap naar de landelijke politiek. Ze zei gevraagd te zijn door de de landelijke partijen om over een lijsttrekkerschap na te denken, al benadrukte ze ook dat dat breed werd gevraagd en dat er niet al te veel conclusies aan moesten worden verbonden.

De knoop doorgehakt

Donderdag laat ze weten dat ze de knoop doorgehakt. Ze blijft wethouder in Amsterdam voor onder meer onderwijs, jeugdzorg en armoedebestrijding.

Moorman vindt wel dat na de kabinetsval dit het moment is ‘om de koers van het land te veranderen,’ schrijft ze in de verklaring. ‘Daarom heb ik de afgelopen tijd serieus nagedacht over het lijsttrekkerschap van PvdA/GroenLinks. Het was fijn te merken dat mijn gezin mij volledig steunt, welke keuze ik ook maak. Ook kreeg ik steun van heel veel anderen vanuit het hele land en dat voelt goed. Ik kon mij voorstellen dat ik het zou doen. Tegelijk mag ik nu al namens veel kiezers fantastisch en belangrijk werk doen in Amsterdam en dat doe ik met plezier en trots.’

Behalve Moorman werden ook de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en PvdA-fractievoorzitter Attje Kuiken genoemd als kandidaten voor het lijsttrekkerschap. Ook zij hebben inmiddels laten weten achter Timmermans te staan.

Ik blijf mij in Amsterdam met hart en ziel inzetten voor een sociale een groene toekomst. Frans is een geweldige kandidaat. Het is mijn vurige wens dat we ons nu verenigen en zorgen voor een fantastische verkiezingsuitslag. pic.twitter.com/b333kkiOTv — Marjolein Moorman (@MarjoleinMoor) 20 juli 2023

