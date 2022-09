Amsterdamse wethouder Financiën: ‘We hebben wat vet op de botten, maar helaas geen grote bak geld’

Hester van Buren. Beeld Harmen De Jong

Uw allereerste begroting, trots?

“Trots niet, daar vind ik de tijden te onzeker voor, maar tevreden ben ik wel. Het is niet alleen gelukt om voor 2023 een sluitende begroting te maken, maar ook dit jaar nog geld vrij te maken voor Amsterdammers die nu in de problemen komen. Onze inschatting is zo’n acht tot tienduizend Amsterdammers extra te kunnen helpen.”

De minimaregelingen worden volgend jaar beschikbaar voor een grotere groep en voor de huidige minima komen dit jaar nog extra financiële ondersteuning. Is het genoeg?

“Dat weet ik niet. Wij plakken toch een beetje de pleisters omdat wij bijvoorbeeld geen inkomenspolitiek mogen voeren. Ik ben daarom wel blij dat het rijk nu met een energieplafond is gekomen. Dat zal echt veel mensen helpen.”

U kondigt ook een steunfonds voor MKB en maatschappelijke voorzieningen aan. Dat moet dit jaar ingaan. Het is al bijna oktober, de tijd dringt.

“Binnen twee weken komt er meer duidelijkheid. Het moet geen generieke maatregel worden, maar terecht komen op plekken waar het nodig is. Dus niet bij bedrijven met een grote buffer, bijvoorbeeld. En ondertussen volgen we ook wat er in Den Haag gebeurt, waar nog extra steun wordt verwacht. Daar willen wij een goede aanvulling op zijn.”

Maar terwijl de tijd tikt hebben sommigen het nu al te zwaar. Wat zegt u tegen hen?

“Meld je! Bij ons, bij de buurtteams. Kijk, wij kunnen niet alles, maar geloof mij nou maar: als gemeente willen we naast iedereen staan in deze moeilijke tijd.”

Ook naast de middenklasse? Die valt buiten deze regelingen, maar ziet de OZB stijgen, de parkeertarieven, de erfpacht die met de inflatie meestijgt en zelfs de afvalstoffenheffing een beetje.

“Natuurlijk maak ik me ook zorgen om hen. We hebben ook 10 miljoen van de afvalstoffenheffing afgehaald hé om de inflatie te dempen, anders was dat tarief echt enorm gestegen. We hebben geen verdere lastenverzwaring doorgevoerd, want het zijn ook zware tijden. Maar de crisis is nu zo groot. Dat de boodschappen duurder worden kunnen wij niet veranderen.”

Terug naar de begroting. U voorziet op termijn een tekort van 90 miljoen en de gemeenteschuld groeit flink. Is het alle hens aan dek?

“Op dit moment is ons huishoudboekje sluitend. Maar we zien dat de bouwkosten met 20 procent zijn gestegen, dus ontzettend veel projecten vallen duurder uit. En na 2027 voorzien we inderdaad een gat, omdat we vooralsnog dan veel minder geld krijgen overgemaakt vanuit Den Haag. Dus ja, ook bij de gemeente staat de bestaanszekerheid op lange termijn onder druk. Maar we blijven met onze schuld binnen de normen van wat aanvaardbaar is.”

Dat vraagt om scherpe keuzes, rond investeringen of bezuinigingen. Waarom schuift u die door naar de Voorjaarsnota? In deze begroting zitten ze niet.

“We willen dit echt goed doen. We onderzoeken nu bijvoorbeeld of private investeerders ons kunnen helpen. En ik onderzoek nadrukkelijk onze eigen organisatie. Ik vind dat we te weinig achterom kijken; we zetten soms programma’s op waarvan we eigenlijk niet weten of ze effect hebben. Daar moeten we mee stoppen. Maar we moeten ook niet doen alsof er niets gebeurt, de stad groeit hard door en we hebben allerlei investeringen al lopen, bijvoorbeeld rond het onderhoud van kades en bruggen.”

Tegelijkertijd vragen veel Amsterdammers om duidelijkheid rond bijvoorbeeld de Sprong over het IJ. Komt daar in het voorjaar dan eindelijk duidelijkheid over?

“Ja, echt. Iedereen moet weten waar ze aan toe zijn. Maar dit najaar vinden er allemaal onderhandelingen met het rijk plaats, dus zelfs al willen we dat wel, we kunnen het nu nog niet beslissen.”

Tot slot: de marges zijn krap, de toekomst onzeker. Als de koopkrachtcrisis zich verder verdiept, heeft u komend jaar ruimte voor extra steun?

“We hebben een klein beetje vet op de botten en we zullen dat dan zeker willen. Maar er is helaas geen kast meer die ik kan opentrekken voor een bak geld. We zullen meteen moeten kijken waar we kunnen inleveren.”