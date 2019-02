Amsterdamse wetenschappers ontdekken insomnia-genen

De onderzoekers ontdekten dat 956 genen bijdragen aan het risico op slapeloosheid. Ook legden ze gebieden en processen in de hersenen bloot die betrokken zijn bij insomnia. Het 'genpakket' voor slapeloosheid blijkt overeen te komen met het pakket voor depressie en angst.



De studie is gepubliceerd in het hoog aangeschreven Nature Genetics. Uniek aan het onderzoek is dat gegevens van 1,3 miljoen mensen zijn geanalyseerd. Dat was mogelijk door de samenwerking met biobanken, zoals de UKBiobank en 23andMe, een Amerikaanse onderneming.



Als bedrijven samenwerken met universiteiten of publiek gefinancierde onderzoeksinstellingen willen zij daar doorgaans iets voor terug. "In dit geval is dat kennis," zegt Danielle Posthuma, onderzoeker en hoogleraar statistische genetica van de Vrije Universiteit. "Er is geen financiële transactie geweest."