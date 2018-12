Amsterdamse weesfietsen keren terug als braadpan

De fietsen staan voor de vrijheid en excentriciteit waar Amsterdam over de hele wereld om bekendstaat. Wij geven dat een tweede leven

Amsterdam maakt al jaren werk van het verwijderen van verkeerd geplaatste of in de steek gelaten fietsen.



In 2017 belandden 80.442 rijwielen in het gemeentelijk depot in het Westelijk Haven­gebied. Dat was een aanzienlijke groei ten opzichte van het jaar ervoor: toen werden 63.710 fietsen door de gemeente weggeknipt en meegenomen. Minder dan een vijfde van dat aantal wordt opgehaald door de eigenaar.



Fietsen genoeg, daar moet je iets mee kunnen. Dat dacht Suurbier dus ook, een Bredase ondernemer, die met het hippe kookmerk Combekk Homeware al een paar jaar aan de weg timmert.



"Weinig mensen weten dat stalen fietsframes uitermate geschikt zijn voor kooktoepassingen. Door op de juiste manier te mengen met ander gerecycled staal is een perfecte warmtegeleiding gegarandeerd."



Dat zal natuurlijk allemaal wel. Suurbier begrijpt dat zijn nieuwe pannenlijn ook op een andere manier aantrekkelijk valt te presenteren aan de Amsterdamse consument. "Het verhaal erachter spreekt natuurlijk aan."



En dan in de overdrive: "De fietsen staan voor de vrijheid en excentriciteit waar Amsterdam over de hele wereld om bekendstaat. Wij geven dat een tweede leven."