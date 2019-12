Amsterdamse websuper Picnic is geen supermarkt, oordeelt rechter

Beeld ANP

Vakbond FNV strijdt al meer dan een jaar voor de arbeidsvoorwaarden van het in 2015 opgerichte Picnic. Volgens de bond strijkt het bedrijf jaarlijks tien miljoen euro op door niet volgens de supermarkt-cao uit te betalen, zoals concurrenten AH.nl en Jumbo.nl wel doen. Dat geeft het bedrijf volgens de bond een oneerlijk concurrentievoordeel.

Maar de rechter, die vandaag uitspraak deed in een zaak die door de bond was aangespannen, is het daar niet mee eens.

Picnic heeft verschillende activiteiten, zoals het inpakken of het bezorgen, in tien verschillende bv’s gestopt. Daardoor vallen de bezorgers en het magazijnpersoneel volgens de rechter niet binnen de voorwaarden voor de supermarkt cao, waar concurrenten Albert Heijn en Jumbo zich - ook voor hun webmedewerkers - zich wel aan houden.

Picnic moet volgens een uitspraak van de Amsterdamse rechter vandaag alleen Picnic bv, het deel van het bedrijf dat zich vanaf Amsterdam Overamstel bezig houdt met het assortiment en de prijzen van producten, onder de supermarkt cao laten vallen.

Volgens FNV heeft Picnic zichzelf zo georganiseerd, dat het bewust niet onder de cao-voorwaarden hoeft te vallen. “De enige reden dat Picnic dat doet is om medewerkers zo weinig mogelijk te betalen,” zegt Zakaria Boufangacha. “Ze verdienen net iets meer dan het minimumloon.” Gemiddeld scheelt dat per uur bijna 2 euro met hun collega’s bij ah.nl.

De bond overweegt in beroep te gaan. “Voor ons is dat zo duidelijk als wat: Picnic is een supermarkt. Het enige verschil met traditionele supermarkten is dat ze alleen bezorgen en geen fysieke winkels hebben.”

De bond vreest nu dat ook ander websupers hun personeel in aparte bedrijven stoppen, zodat ze de supermarktcao kunnen ontlopen. “We sluiten cao’s onder meer af om werknemers binnen één branche voor hetzelfde werk gelijk te belonen. Daarmee voorkom je concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Door deze uitspraak worden medewerkers speelbal in de concurrentiestrijd in de supermarktbranche,” zegt Boufangacha.