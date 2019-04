Amsterdamse vwo-scholen opnieuw razend populair

Na de zomer starten op het Amsterdams Lyceum 180 eersteklassers. Het Cygnus volgt op de voet met 175. De andere gymnasia hebben vijf klassen kunnen vullen: het Ignatius plaatste 151 leerlingen, het Hyperion, Barlaeus en Vossius verwelkomen er alle drie 146. Naar het 4de gaan 143 gymnasiasten.



Het is te kort door de bocht om te stellen dat het Amsterdams Lyceum dus de populairste school is. Van alle bovengenoemde scholen is de maximale plaatsingscapaciteit bereikt.



De gebouwen zijn vol, je kunt niet zomaar een extra klas bijbouwen. Voor een populariteitsindex zou je alle reservelijsten in kaart moeten brengen, en die exacte cijfers zijn er nog niet.



Lotingssysteem

Harold Tennekes, rector van het Amsterdams Lyceum, meldt dat zijn school voor 199 kinderen de eerste keus was. Binnen dit lotingssysteem, dat erop gericht is zo veel mogelijk kinderen binnen hun top vijf te plaatsen, betekent dat niet dat alle 180 geplaatste kinderen het Amsterdams op 1 hadden staan: dat geldt voor 154 van hen. Het Hyperion schat dat 222 kinderen hun school op 1 hadden staan. Andere scholen geven of weten die cijfers niet.