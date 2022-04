Amsterdamse vve’s slaan handen ineen

Het gebied rond het Osdorpplein in Amsterdam-Nieuw-West. Een aantal verenigingen van eigenaren uit dit stadsdeel verenigt zich deze week in een bond. Beeld Your Captain Luchtfotografie/ANP

Doel van de oprichting van de bond die voor woensdag op het programma staat, is onder meer uitwisseling van ervaringen en kennis en sterker te staan in gesprekken met de gemeente en andere instanties. Vooralsnog hebben zich twintig grote vve’s aangemeld voor de bond, maar volgens Lodewijk Berkhout, een van de initiatiefnemers, wordt er veel geïnformeerd vanuit andere vve’s in de stad.

Vuist maken

Het idee is dat de vve’s met de bond gemakkelijker een vuist kunnen maken naar de gemeente. “Een vve in de grote stad krijgt vele problemen voor haar kiezen: communicatie met bewoners, illegale verhuur, regels rond eigen camera’s en een lastige gemeente. Bovendien staan ze allemaal voor de opgave van kostbare verduurzaming.”

Niet elke vve zou elke keer weer het wiel weer moeten hoeven uitvinden, zegt Berkhout. “Duizenden Amsterdammers zijn in hun vrije tijd bestuurslid van een vve. Het voordeel van vrijwilligers is dat zij vrijwel altijd gericht zijn op het collectieve belang. Een nadeel voor henzelf is dat zij niet-opgeleide amateurs zijn met een chronisch gebrek aan tijd.”

Problemen en knelpunten

Voor het uitwisselen van ervaringen zal de bond bijeenkomsten organiseren, te beginnen vier keer per jaar. Voor het opslaan van de collectieve kennis willen de initiatiefnemers een digitaal platform opzetten, uitsluitend toegankelijk voor deelnemende vve’s. “Voor het behartigen van de vve-belangen verzamelen we wensen en knelpunten die we onder de aandacht van onder meer de gemeente brengen.”

Amsterdam telt meer dan 24.000 vve’s. Volges de bond maakt meer dan de helft van alle huizen in Amsterdam onderdeel uit van een vve, wat neerkomt op 230.000 woningen. De verenigingen verschillen enorm van karakter en omvang. Het gaat om flatgebouwen met vve’s met honderden leden, maar ook om portieken waar slechts enkele huizen zich hebben verenigd in een vve.