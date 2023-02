‘Amsterdamse VVD’er wilde ‘MeTootje’ verzinnen om D66’er te beschadigen’

VVD-raadslid Daan Wijnants kijkt richting de camera. Naast hem zit lijsttrekker Claire Martens. Beeld Daphne Lucker

Het voorval vond in september 2019 plaats bij een strategisch overleg binnen de VVD in Buitenveldert, bericht NRC Handelsblad. Vijf leden van de partij waren aanwezig toen Daan Wijnants aan VVD-medewerker Ellis Mulder vroeg een ‘MeToo’tje te verzinnen’ om een D66-stadsdeelvoorzitter in een kwaad daglicht te plaatsen.

Twee aanwezigen in de kamer bevestigen tegenover de krant dat dit is gebeurd. Eén iemand noemt het ‘kantinepraat, totaal misplaatst’ en spreekt over een ‘brallerige, VVD-achtige kwajongensstreek’. De ander, oud-deelraadslid Gianni Pollarini, herinnert het zich als een grap over een valse beschuldiging, die nooit serieus bedoeld was, maar kan zich wel voorstellen dat Mulder het anders heeft opgevat.

Daan Wijnants zegt tegen NRC zich niet meer te herinneren dat hij dit heeft gezegd, maar hij sluit het ook niet uit. Die avond zou hij wel iets anders aan Mulder voorstellen, namelijk dat zij het volgende debat moest voeren met de D66-bestuurder in Amsterdam Zuid. De bestuurder zou volgens Wijnants niet goed met vrouwen kunnen omgaan en zo kon Mulder het hem ‘extra ongemakkelijk’ maken. Wijnants noemt dat nu een onhandige opmerking.

‘Een NRC-journalist opbellen’

Zowel de landelijke als de Amsterdamse partijtop van VVD is al enige tijd op de hoogte van het voorval. Ellis Mulder, die sinds vorig jaar stadsdeelcommissielid in Zuid is, heeft dit in 2021 gemeld bij de kandidatencommissie van de partij. Zij regelden een ontmoeting met de Permanente Commissie Integriteit (PCI), een landelijk VVD-orgaan dat tien jaar geleden werd opgericht na meerdere integriteitsschandalen met VVD’ers.

De VVD beloofde Mulder terugkoppeling over het onderzoek, maar een half uur voor het bekendmaken van de kandidatenlijst kreeg zij te horen dat er ‘geen beletsel’ was gevonden jegens Wijnants. Mulder was onaangenaam verrast door de timing en door de inhoud van het besluit. Ze wilde weten wat er uit het onderzoek gekomen was.

Niet veel later wordt Mulder ook onder druk gezet. NRC heeft telefoongesprekken tussen haar en partijvoorzitter Paul Luijten beluisterd. Laatstgenoemde drong bij Mulder in dat gesprek erop aan dat zij samen met een senior voorlichter van de Tweede Kamer een NRC-journalist moest opbellen om te zeggen dat de integriteitsregels binnen de VVD wél goed geregeld zijn. Uit het gesprek: “Als jij zegt: luister, we hebben bij de VVD allemaal keurige procedures en ik weet bij God niet waar het over gaat, dan is het weg.”

Excuses aanbieden

In dat telefoongesprek zegt Luijten ook dat interim-partijvoorzitter Onno Hoes en VVD-Kamerlid Bente Becker van haar zaak weten. Mulder weigert aan de druk toe te geven. Ze probeert nog meermaals inzage in het rapport te krijgen, maar tevergeefs. Uit het onderzoek van NRC blijkt ook dat de onderzoekers van PCI slechts met één ander persoon buiten Mulder en Wijnants om heeft gesproken. Luiten ontkent, ondanks de gesprekken, dat hij Mulder onder druk heeft gezet.

Op vragen van deze krant wil Ellis Mulder niet uitgebreid reageren. Wel zegt ze nog bozer geworden te zijn op de partij door hoe er met haar werd omgegaan na de melding. Mulder: “De actie van Daan Wijnants vind ik zeer kwalijk en ongepast, dit gedrag hoort in mijn ogen niet thuis in onze partij. Maar hoe de partij vervolgens met mijn melding en met mij om is gegaan, vind ik nog erger. Ik deed een melding met de beste intenties en dan is dit het resultaat.”

Daan Wijnants wordt gezien als een belangrijk raadslid binnen de VVD en is een vertrouweling van fractievoorzitter Claire Martens. Daarnaast vervult hij de belangrijke rol als voorzitter van het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad. Tegen NRC zegt hij dat hij graag met Mulder in gesprek zou willen gaan om zijn excuses aan te bieden. Tegen deze krant is er volgens hem daar niets op ‘toe te voegen’.

De naam van de oud D66-stadsdeelvoorzitter wordt niet genoemd in het artikel, omdat zijn naam niet relevant is voor de zaak.