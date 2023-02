Amsterdamse vuilnisophalers gaan vastberaden de stakingsweek in: ‘We doen vies werk, betaal ons er maar voor’

‘De gemeente heeft het idee dat wij niet nodig zijn’

Martin Scherpenhuizen (41), werkzaam als vuilnisophaler bij de reinigingsdienst, Osdorp. Beeld Hannah Bults

“Ik staak omdat ik wel een financiële opsteker kan gebruiken. Het is heel simpel, ik kom gewoon geld tekort door de recente inflatie. Daarvoor had ik geen problemen, maar nu heb ik die loonsverhoging en die eenmalige uitkering van 1200 euro wel echt nodig (zie kader).”

“De gemeente heeft het idee dat wij niet echt nodig zijn, maar ik denk dat deze week daar wel verandering in gaat brengen. De meesten van ons hebben er echt geen problemen mee om langer te gaan staken dan alleen deze week. We doen het niet om onder ons werk uit te komen, het laat vooral zien hoe prangend de situatie voor velen is. Ik heb ook gekeken naar andere banen, maar ik werk al 25 jaar bij de gemeente Amsterdam en afgezien van de huidige financiële problemen doe ik dat met groot plezier.”

“Je merkt dat er bij iedereen een combinatie van teleurstelling en boosheid heerst. Iedereen voelt zich ondergewaardeerd, want je doet werk dat echt nodig is, maar je krijgt geen enkele compensatie, terwijl dat in veel andere sectoren wel gebeurt. We doen vies werk en mensen gaan het echt merken als wij het werk neerleggen, dus betaal ons er maar voor.”

‘Van de verhoogde afvalstoffenheffing komt niets bij ons terecht’

Richard Weewer (58), werkzaam als straatveger bij de reinigingsdienst, Amsterdam-West. Beeld Hannah Bults

“Ik heb zelf nog geen maatregelen hoeven nemen om rond te komen, maar dat komt alleen doordat ik de mazzel heb dat ik geen gezin heb om voor te zorgen. Als ik nu bijvoorbeeld voor twee kinderen zou moeten zorgen, zou het heel zwaar worden. Maar ook ik merk het dagelijks. Mijn kat krijgt speciaal voer en de prijs daarvan is van 15 euro naar 21 euro per doosje verhoogd. Ik zit in salarisschaal drie, dus dan voel je zo’n prijstoename snel.”

“De gemeente compenseert wel de eigen lasten door belastingen te verhogen, bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing, maar daarvan komt niets bij ons terecht. Als zij de inflatie doorberekenen moet een deel daarvan wel bij ons terechtkomen. Er heerste altijd al een bepaald gevoel van onderwaardering bij de uitvoerende werknemers van de gemeente ten opzichte van kantoorpersoneel, maar dat is nu veel sterker geworden.”

“De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is met het voorstel gekomen om een salarisverhoging van vijf procent in 2023 en drie procent in 2024 door te voeren, maar ik vind onze eis heel redelijk en voel ook veel steun uit mijn omgeving.”

‘We gaan door tot een acceptabel bod’

Jaap Korthof (65), stadswerker, onder andere werkzaam bij groenvoorziening en reiniging, Amsterdam-Noord. Beeld Hannah Bults

“Het is gewoon geen doen dat alles zoveel duurder is geworden en dat wij er niks bij hebben gekregen. Elke collega die ik spreek merkt het in de portemonnee en dat zie je ook terug in de stakingsbereidheid, want die is enorm hoog. We doen dit natuurlijk niet graag, er is al een heel proces aan voorafgegaan. Vorig voorjaar zijn we begonnen met de eerste voorbereidende gesprekken voor onderhandelingen, maar er is nooit een fatsoenlijk bod van de VNG gekomen.”

“We hebben onderling afgesproken dat we doorgaan tot we een acceptabel bod hebben, dus als het moet gaan we volgende week ook door. De mensen om me heen begrijpen ook heel goed waarom ik ga staken, want die zien hoe zwaar het is geworden en vinden dat het tijd is voor actie.”