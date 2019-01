Amsterdamse vaccinatiegraad onder landelijk gemiddelde

Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van VVD-raadslid Dorienke de Grave-Verkerk. Zij stelde haar vragen naar aanleiding van het jaarverslag van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daaruit bleek dat de Nederlandse vaccinatiegraad afgelopen jaar opnieuw licht is gedaald.



Dat was in Amsterdam niet anders. In de stad ligt de vaccinatiegraad voor de meeste vaccinaties tussen de 0,8 en 2,3 procent onder het landelijke percentage. In vergelijking met andere grote steden als Rotterdam, Den Haag en Utrecht is het bij zuigelingen zelfs ongeveer 2 tot 3 procent lager.



Bijwerkingen vaccins

Het is volgens het college moeilijk oorzaken aan te wijzen voor de lagere cijfers. Wel stipt het aan dat jeugdartsen te maken krijgen met een groep hoger opgeleide kritische ouders die het vaccinatieprogramma niet volledig willen volgen.



Ook hebben - zowel hoger als lager opgeleide - ouders hun vragen over mogelijke bijwerkingen van vaccins en stoffen. Daarnaast zijn er ouders die financieel moeilijk het hoofd boven water houden en vaccineren daardoor niet als een prioriteit zien.



Inperken van vrijheiden

Toch schommelt volgens de statistieken de vaccinatiegraad voor de meeste ziektes rond de internationale doelstelling van negentig procent. Daarom wil het college niet aan een algemene vaccinatieplicht. 'Het inperken van vrijheden is op dit moment niet aan de orde.'



Het stadsbestuur staat er wel positief tegenover een kinderopvang kinderen zonder vaccinatie te laten weigeren, maar stelt dat dit juridisch nog niet mogelijk is. Er ligt een wetvoorstel over dit idee bij de Tweede Kamer.