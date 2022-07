Amsterdamse universiteiten waarschuwen internationale student: ‘Kom niet als je geen kamer hebt’

Buitenlandse studenten komen in 2020 aan bij hun kamers op Uilenstede, Amstelveen. Voor het komende studiejaar is een plek in een studentenkamer, of waar dan ook, in Amsterdam absoluut geen gegeven voor internationale studenten. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Een inschrijfbevestiging van de Universiteit van Amsterdam (UvA) of de Vrije Universiteit (VU) betekent voor buitenlandse studenten vanaf dit jaar niet dat ze met zekerheid aan hun opleiding in Amsterdam kunnen beginnen.

De stad heeft te weinig plek voor het toenemende aantal internationale studenten. De aanmeldingen voor de bacheloropleidingen stijgen al zeker tien jaar. Bij de Amsterdamse universiteiten staan nu 72.769 studenten ingeschreven. Van hen komen er 17.987 uit het buitenland en het aantal aanmeldingen lijkt voor het komende collegejaar verder op te lopen, schatten Amsterdamse universiteiten – inschrijven kan nog.

Zachte landing

De vorige twee jaar waren er nog uitwijkmogelijkheden zoals hostels en vakantieparken, omdat die door corona leegstonden. Nu dat ook geen optie meer is, wordt pijnlijk duidelijk dat de stad écht geen plek meer heeft. Universiteiten roepen voor het eerst studenten op om níét te komen als ze geen kamer hebben per augustus.

Zowel de VU als de UvA helpt al jaren internationale eerstejaars met het vinden van een kamer, voor de zogenoemde ‘zachte landing’. Na het eerste jaar moeten ze zelf iets vinden, maar dit jaar lukt het de onderwijsinstellingen niet om iedereen van een kamer te voorzien.

Nu zien universiteiten zich genoodzaakt studenten te adviseren weg te blijven. Als je voor 1 augustus 2022 geen kamer hebt, raden we je af om komende academisch jaar aan de VU te studeren, zegt de VU tegen buitenlandse studenten. De UvA raadt studenten af om te komen als ze voor 15 augustus geen kamer hebben.

Bokkensprong

“Deze bokkensprong is een symptoom van een systeem dat al jaren niet op orde is,” zegt Terri van der Velden, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). “Wij begrijpen dat universiteiten nu zeggen dat studenten niet moeten komen als ze geen kamer hebben, maar het is een stap te laat.”

“Dit probleem is niet nieuw. Als je weet dat er te weinig capaciteiten zijn in een stad, dan moet je daar aan de voorkant op inspelen door de een studie niet aan te bieden, bijvoorbeeld, of met minder plekken.”

Dat is precies het heikele punt in deze kwestie. Universiteiten mogen geen onderscheid maken tussen Nederlandse en buitenlandse studenten bij toelating. Minder studieplekken aanbieden op bijvoorbeeld opleidingen die onder economie en bedrijfskunde vallen – die zijn in trek bij de buitenlandse studenten – betekent ook minder toelatingskansen voor Nederlandse studenten.

Universiteiten snakken naar instrumenten die het wettelijk mogelijk maken om wél te selecteren aan de poort, zegt een woordvoerder van koepel­organisatie Universiteiten van ­Nederland. De Wet taal en toegankelijkheid, die alleen nog goedkeuring van de Eerste Kamer nodig had, was vorig jaar nog in het vizier. Die wet zou de toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs waarborgen en de instroom van internationale studenten beperken.

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf liet vorige maand echter weten dat hij het wetsvoorstel nog even wil laten sudderen en eerst een ‘heldere visie’ wil uitwerken. Ondertussen moeten universiteiten zelf op zoek naar een manier om met het stijgende aantal internationale studenten om te gaan.

Dakloos

De Amsterdamse studentenvakbond Asva, die internationale studenten ook oproept niet te komen, krijgt honderden berichten van buitenlandse studenten die om hulp vragen. Niet alleen eerstejaars zien hun studie in Amsterdam aan een zijden draad hangen, ook studenten die hier langer zijn. Tweedejaars bijvoorbeeld die vorig jaar nog gebruikmaakten van de ‘zachte landing’ moeten nu zelf iets vinden ‘en dat lukt haast niet’, zegt Job Vermaas, bestuurslid van de Asva.

De studentenvakbond doet er alles aan om studenten te helpen. “Als we niet helpen, dan komen er studenten op straat te staan. We kunnen niet alles oplossen, maar we gaan actief op zoek naar Amsterdammers die misschien nog een bank beschikbaar hebben en willen helpen.”

Luister ook naar onze podcast met UvA-bestuursvoorzitter Geert ten Dam over de zorgen om internationale studenten: