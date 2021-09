Amsterdamse universiteiten en Hogeschool trekken alle beurzen voor Amsterdamsch Studenten Corps in

Beeld Hollandse Hoogte / Astrid Huis

Dat staat in de brief die dinsdagmiddag verzonden is aan de senaat van het corps. Bij het Amsterdamsch Studenten Corps vonden tijdens de ontgroening bij zes disputen grove mishandelingen en vernederingen plaats. De onderwijsinstellingen spreken in de brief hun ‘afschuw’ uit over de incidenten die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden binnen de vereniging en betuigen steun aan de slachtoffers. Sommige nieuwe leden liepen bij de incidenten striemen, blauwe plekken en andere wonden op, sommigen liepen mank. Ouderejaars zouden hen hebben gestompt, getrapt en klappen in het gezicht hebben gegeven.

De senaat van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (ASC/AVSV) deed vorige week in een open brief op haar site een oproep aan de slachtoffers om aangifte te doen. Het bestuur zegt dat er een ‘drastische cultuuromslag’ nodig is om de vereniging te kunnen behouden. Er komt een speciaal college tot herziening van de kennismakingstijd.

‘We ondersteunen de aangekondigde maatregelen die u naar aanleiding van bovenstaande incidenten heeft afgekondigd – zoals het schorsen van betrokken disputen en leden en het voorgoed afschaffen van de dispuutsontgroeningen in de huidige vorm. We hebben eveneens waardering voor de daadkracht en de duidelijke wens van uw Senaat om te komen tot een noodzakelijke cultuurverandering. Echter, wat is gebeurd had niet mogen gebeuren en de toekomst moet leren of de afgekondigde maatregelen het gewenste effect hebben en voorkomen dat dergelijke incidenten zich opnieuw voordoen,’ zo is te lezen in de brief van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam.

Verrot

In de open brief van de senaat werd de cultuur bij de disputen als ‘verrot’ beschreven: ‘De Senaat is meermaals voorgelogen, misstanden worden verzwegen, verborgen en gebagatelliseerd terwijl aspirant-leden voortdurend worden gekleineerd.’ Ook wil het bestuur dat de ‘zwijgcultuur’ wordt doorbroken. Aspirant-leden mogen nu van de disputen niet met het bestuur praten en durven wegens sociale druk geen openheid te geven.

Een lid van het dispuut Vesta werd tijdens de ontgroening met een huidinfectie naar het ziekenhuis afgevoerd. De ouders van de jongen werden meteen ingelicht. De jongen is thuis aan het herstellen.

De betreffende disputen hebben een verbod gekregen om naar de sociëteit van het Amsterdamsch Studenten Corps te komen. Oudere leden van wie bekend is dat ze bij de misstanden betrokken waren, zijn per direct geschorst.

Een nog op te richten College tot Herziening van de Kennismakingstijd (CHK) moet ervoor zorgen dat de veiligheid van aspirant-leden wordt gegarandeerd. Daarmee wordt de huidige ‘dispuutkennismakingstijd’ onder de huidige opzet voorgoed afgeschaft.

Het ASC/AVSV is met circa 2700 leden de grootste studentenvereniging van Nederland. Op de ontgroeningen heerst al langere tijd kritiek. In 2016 belandden drie aspirant-leden in het ziekenhuis, nadat ze onder meer in de gracht moesten zwemmen en tussen afval moesten slapen.

Volgens de onderwijsinstellingen heeft de senaat onvoldoende grip op wat er in de disputen plaatsvindt. ‘Hierdoor is de daadwerkelijke omvang van de misstanden nog onzeker.’