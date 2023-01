Amsterdamse twintigers kunnen in februari prik tegen kankerverwekkend HPV halen

Een kind krijgt het HPV-vaccin toegediend. Vanaf februari kunnen ook Amsterdammers van 19 tot 26 jaar zich kosteloos vaccineren tegen het virus. Beeld ANP

Wat is HPV?

Dat staat voor het humaan papillomavirus. Hoewel jongvolwassenen denken dat de besmettingskans zo’n 20 procent is, raakt zo’n 80 procent van de bevolking besmet. HPV wordt overgedragen via seksueel of intiem contact. Als iemand het virus in de slijmvliezen bij zich draagt, kan hij of zij een ander via geslachtsverkeer, de handen of de mond besmetten. Een condoom biedt dus niet afdoende bescherming. Omdat de geïnfecteerde zelden klachten heeft, is het virus niet of nauwelijks te remmen.

Hoe gevaarlijk is het?

Er zijn verschillende typen HPV. Het ene type is gevaarlijker dan het andere, met mogelijk genitale wratten of kanker tot gevolg. In het overgrote deel van de gevallen gaat een besmetting echter ongemerkt voorbij. Het lichaam ruimt dat virus dan zonder problemen op.

Hoe groot is dan de kans op kanker?

Heel klein. Maar bij sommigen leidt een infectie tien tot vijftien jaar na besmetting wel tot kanker. Het virus heeft dan de cellen in de baarmoeder, penis, vagina of mond veranderd. Volgens een schatting van het Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) krijgen jaarlijks 1100 vrouwen en 400 mannen kanker door HPV. Dat is fors minder dan bijvoorbeeld longkanker, dat telt zo’n 14.000 diagnoses per jaar, maar daartegen bestaat geen vaccin. HPV zorgt jaarlijks voor 500 tot 600 sterfgevallen, dat is ongeveer evenveel als het aantal jaarlijkse verkeersdoden.

Wie krijgen kanker?

Vrij jonge mensen, doorgaans. Denk aan dertigers, veertigers of vijftigers. Dat leidt tot schrijnende verhalen van vroege sterfte of een drastische verslechtering van gezondheid en welzijn. Ook onvruchtbaarheid kan een gevolg zijn.

Wat is er te doen tegen HPV?

In theorie seksuele onthouding, maar het verhogen van de vaccinatiegraad is realistischer. Het vaccin Cervarix beschermt voor ongeveer 90 procent tegen verschillende soorten kankers. Er geldt: hoe jonger de vaccinatieleeftijd, hoe groter de kans iemand nog niet besmet is, dus hoe effectiever het vaccin. Daarom maakt HPV-vaccinatie op dit moment al deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma bij meisjes en jongens van 10 jaar. In het verleden werd het vaccin alleen aangeboden aan meisjes, omdat HPV bij vrouwen vaker kanker voorkomt dan bij mannen.

Waarom worden komende weken ook Amsterdammers van 19 tot 26 jaar opgeroepen?

Omdat ook daar gezondheidswinst is te behalen, zo stelde de Gezondheidsraad in een advies uit 2019. Er komt dus een soort inhaalprikronde. Afhankelijk van de opkomst kan die honderden of duizenden sterfgevallen voorkomen.

“Vaccinatie is ook effectief bij jongeren en jongvolwassenen die al eens besmet zijn geweest,” zegt Astrid Nielen, arts maatschappij en gezondheid en strategisch medisch adviseur van de GGD Amsterdam. Daarom krijgen alle HPV-ongevaccineerde inwoners in Nederland in deze leeftijdsgroep de komende weken een schriftelijke uitnodiging van het RIVM. Omdat de prik in het verleden al aan meisjes is aangeboden en een tweede vaccinatieronde voor hen niet nodig is, worden komende prikronde meer jongens en mannen opgeroepen.

Wanneer begint de vaccinatieronde?

In Amsterdam is dat in februari. Er zijn twee kosteloze prikken, met een tussenpauze van vijf maanden. Ongevaccineerde Amsterdammers onder de 18 jaar kunnen de vaccinaties ook kosteloos krijgen via de jeugdgezondheidszorg. Amsterdammers boven de 26 jaar kunnen het vaccin via de huisarts of een reizigersvaccinatiebureau krijgen, maar dat kost 380 euro. “De effectiviteit van het vaccin neemt af naarmate de leeftijd vordert, al is niet exact bekend hoe het per leeftijdscategorie terugloopt,” aldus Nielen. De beschermingsduur is ten minste tien jaar.

Wat is de huidige vaccinatiegraad tegen HPV in Amsterdam?

Dat verschilt behoorlijk per stadsdeel. In Nieuw-West ligt de vaccinatiegraad rond de 20 procent, maar in Zuid en Centrum nabij de 65 procent. Amsterdammers met een migratieachtergrond zijn huiveriger, zegt Nielen. “Er is een verschil in kennis. Ook is er spanningsveld tussen de seksuele overdracht en de cultureel-religieuze achtergrond van deze groep.” Verder is er meer wantrouwen jegens de overheid, wat ook bleek bij de coronavaccinaties.

Wat zijn de bijwerkingen van de HPV-vaccinatie?

Kortdurende hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid en pijn na injectie in de bovenarm. Er is geopperd dat de vermoeidheid ook maanden of jaren kan aanhouden, maar volgens het RIVM klopt dat niet. Vermoeidheidsklachten werden bij gevaccineerde en ongevaccineerde meisjes even vaak gevonden. Het medicatiehandboek Farmacotherapeutisch Kompas meldt dat er meldingen zijn van langdurige klachten, maar dat een verband met vaccinatie ‘onvoldoende is aangetoond, noch is uitgesloten’.