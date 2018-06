Amsterdamse tieners opgepakt na beschieting in Eindhoven

Bij de meldkamer kwamen diverse meldingen binnen die wezen op een specifieke auto. Die auto werd door de politie gespot op de A2 in de buurt van Den Bosch, waarna de politie deze aanhield.



Vuurwapen

In de auto vonden ze een vuurwapen. De auto is in beslag genomen.



Het is niet bekend waarom de jongens de woning beschoten en de eigenaar van het huis is ook nog niet gehoord. Het forensisch onderzoek is nog bezig.