Amsterdamse testcapaciteit gaat omhoog, huisartsen bellen ongevaccineerden

Wethouder Kukenheim wees op de mogelijkheid om te testen zonder afspraak, bijvoorbeeld bij de RAI. Beeld Lex van Lieshout/ANP

In de Amsterdamse raad werden donderdagochtend veel zorgen geuit over de coronaontwikkelingen in de stad. De besmettingen stijgen fors, de GGD is overbelast en de vaccinatiegraad in Amsterdam ligt nog steeds lager dan het landelijk gemiddelde.

Woensdag bleek dat het systeem van GGD overbelast is, waardoor het zowel online als telefonisch niet mogelijk is om een testafspraak te maken. Kukenheim zei dat dit systeem landelijk aangepast moest worden, maar wees wel op de mogelijkheid om alsnog te testen op locaties waar Amsterdammers zonder een afspraak naartoe kunnen. Dit kan bij de RAI, Sloterdijk, het Anton de Komplein, het Buikslotermeerplein en het Slotervaartziekenhuis.

Wegens de grote toename van de besmettingen is de gemeente ook bezig met het opschalen van de testcapaciteit in de regio Amsterdam-Amstelland. Vorige week konden er 5000 mensen per dag getest worden, sinds deze week is er ruimte voor 6750 mensen. Dat is ook hard nodig, blijkt uit de cijfers. Maandag kwamen 6152 mensen naar de teststraten en woensdag waren dit er zelfs 6530. Vanaf vrijdag is er plek voor 7500 mensen. Kukenheim: “En we kunnen nog veel meer opschalen als dat nodig is.”

Vaccinatiegraad omhoog

De grootste zorg voor de raadsleden is op dit moment de vaccinatiegraad. In Amsterdam is inmiddels 75 procent van de stad volledig gevaccineerd, landelijk ligt dit op 82,7 procent. Met name de wijken Nieuw-West en Zuidoost lopen achter: daar is slechts 56 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd.

Een deel van de ongevaccineerden blijkt nog niet alle informatie over het verkrijgen van het vaccin te hebben. Volgens Lifelines corona-onderzoek denkt 17 procent een uitnodiging voor de coronaprik nodig te hebben. Nog eens 7 procent denkt dat de vaccinatie geld kost. De gemeente is inmiddels bezig om juist deze groep te bereiken.

Kukenheim: “Het gaat niet om de groep die principieel tegen vaccineren is, maar de kwetsbare Amsterdammer die wat verder wegstaat van de informatie. In Zuidoost en Nieuw-West is een groep huisartsen bezig mensen die niet gevaccineerd zijn te bellen en over te halen.”

Forum voor Democratie

Ook voor ongedocumenteerden is het moeilijk om een QR-code te krijgen. In Utrecht is er op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een experiment uitgevoerd waarbij QR-codes zijn uitgedeeld aan mensen zonder papieren. Kukenheim hoopt dit op korte termijn ook op grote schaal te doen in Amsterdam, maar wijst naar VWS. “Je moet daar wel een systeem voor hebben. We wachten op een werkwijze en de opdracht om dit te doen.”

Tijdens de commissievergadering kwamen ook de uitspraken van Forum voor Democratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen aan bod. Van Houwelingen zei woensdag tegen D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma dat hij voor een tribunaal zou worden gesleept, vanwege zijn steun aan het coronabeleid van het kabinet.

Verschillende partijen riepen FvD-raadslid Anton van Schijndel op om afstand te nemen van deze uitspraken. Dat deed hij niet. “Ik voer nog steeds namens FvD het woord,” zei hij. Voor GroenLinks-raadslid Jenneke van Pijpen was het reden om geen inhoudelijk debat meer met hem te voeren. “Ik zal niet meer met fascisten debatteren.”