Amsterdamse terrassen mogelijk hele winter open: ‘Nood is hoog in de horeca’

In het plan van de VVD worden alleen bestaande terrasvergunningen verlengd. Beeld Nina Schollaardt

Officieel sluit het terrasseizoen op 31 oktober, en dat is dit kalenderjaar al een maand later dan normaal om de door corona zwaar getroffen horeca tegemoet te komen. Als het aan de VVD ligt, mogen uitbaters met een bestaande terrasvergunning de hele komende winter openblijven.

“Het is een win-winsituatie,” zegt Claire Martens, raadslid van oppositiepartij VVD. “Gasten willen het graag en horecaondernemers kunnen iets meer geld verdienen en beginnen met het terugbetalen van hun schulden. En ze weten waar ze aan toe zijn, mocht er een nieuwe lockdown komen.”

Volgens Martens is het beter die beslissing nu al vast te leggen en niet te wachten tot het najaar, als bij de versoepeling van een eventuele lockdown de winterterrassen weer wel open mogen. “Voor de gemeente is het lastig snel om snel in actie te komen. Als die garantie er nu al is, kan niemand daar slechter van worden.”

Martens benadrukt dat het niet gaat om extra tafels, die de openbare ruimte bezetten. “We willen alleen de bestaande terrasvergunningen verlengen, en ook alleen komende winter. Het stelt ook nog eens extra banen in de horeca veilig.”

Kanttekeningen

Coalitiepartner D66 is voorstander. “Wij kunnen ons hier helemaal in vinden,” zegt raadslid Marijn Bosman. “Het is ook heel logisch, want mensen gaan toch bij elkaar zitten, zeker omdat veel mensen in Amsterdam klein behuisd zijn. Dan kun je maar beter op een terras gaan zitten, waar een ober toezicht heeft. Zo is het ook gunstig voor de volksgezondheid.”

Bij coalitiepartner PvdA kon door vakantie niemand reageren. Coalitiepartner GroenLinks staat ook open voor het voorstel, maar wel met enkele kanttekeningen. “Ik wil daar best over nadenken,” zegt raadslid Zeeger Ernsting, “want ook wij maken ons zorgen over de horecabedrijfstak en de oprukkende deltavariant. Maar we moeten oppassen dat we geen permanente situatie creëren. Uiteindelijk is de openbare ruimte van iedereen. Bovendien is het een beetje voorbarig, als het kabinet nu zegt dat vanaf september misschien zelfs de 1,5 meterregel niet meer hoeft.”

Ook zijn de terrasverwarmers een heikel punt. Ernsting: “We moeten niet vergeten dat er ook nog een klimaatcrisis is. Het kan niet zo zijn dat terrasverwarmers staan te loeien als het terras leeg is. Er moet op zijn minst een bewegingsmelder opzitten en ze moeten zo klimaatneutraal mogelijk zijn. Dat zeggen ondernemers zelf ook en dat is heel positief.”

Hoge nood in de horeca

Eveline Doornhegge van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Amsterdam, steunt het VVD-voorstel uiteraard volkomen. “De nood is hoog, in de horeca worden grote verliezen geleden. En onze gasten voelen zich ook veiliger bij buitenverblijf. We willen hen die mogelijkheid graag blijven bieden. We hebben afgelopen winter ook gezien dat het helemaal niet zoveel gedoe opleverde. Overlast voor buren was er, op enkele locaties na, nauwelijks.”

Over de kritiek op de terrasverwarmers: “Ook de partijen die principieel tegen zijn, zitten weleens op het terras, en ook onder een heater.”

Toch is volgens haar de bedrijfstak wel degelijk bereid te investeren in bijvoorbeeld warmtelampen met een bewegingsmelder, of een apparaat dat overdag duurzame stroom opwekt. “Absoluut, we hebben er ook belang bij dat het verwarmen efficiënter gebeurt. Het kost anders handenvol geld en bezoekers vragen er ook naar. Die vinden het niet fijn als hun terras onverantwoord wordt verwarmd.”

Tempo

De VVD heeft het voorstel donderdagmiddag schriftelijk bij het college ingediend. Martens: “Dat doen we om de snelheid erin te houden. Als de reactie van het college negatief is, zullen we het agenderen voor de eerstvolgende commissie in september, en in stemming brengen. Hopelijk is dat niet nodig.”