Amsterdamse techsector profiteert van corona: investeringen groeien

Adriaan Mol, oprichter en grootaandeelhouder van de betaaldienst Mollie die deze week een investering kreeg van 90 miljoen dollar. Beeld Mollie

Deze week streek een nieuwe ‘eenhoorn’ neer in Amsterdam. Onlinebetaalbedrijf Mollie, in 2004 opgezet door Adriaan Mol, ontving deze week een nieuwe geldinjectie van 90 miljoen dollar. Daarmee komt de totale waarde van het bedrijf op papier boven het miljard uit – in de techwereld heet je dan een unicorn.

Groot-Amsterdam telt nu meer start-ups dan welke andere stad in Europa: 2757, 1 per 900 inwoners. Volgens techvorser Dealroom.co werken 77.000 Amsterdammers in de sector, waarmee die branche groter is dan traditionele pijlers als de haven en de horeca. Volgens Dealroom is de Amsterdamse techsector momenteel 73 miljard euro waard. Vijf jaar geleden kwam de hoofdstad nog maar net boven de 10 miljard uit. Amsterdam is nu de derde techstad van Europa, na Londen en Berlijn.

Ultralage rente

Het bedrag wordt overigens aanzienlijk vertekend door reuzen Adyen (42 miljard) en Take­away (14 miljard). Ook flitsbelegger Flow Traders en webontwikkelaar Elastic gelden als eenhoorn. De traditionele Amsterdamse techsector – onder meer Booking, Philips, Tomtom en datacentergigant Interxion – is daarnaast nog eens 133 miljard waard.

Dat het geld binnen de sector tegen de plinten klotst, is verklaarbaar. Met de ultralage rente zijn techinvesteringen aantrekkelijker dan ooit. Nu de meeste andere sectoren zuchten onder de coronacrisis, is de techsector – waar flexwerk de norm is – er grotendeels ongevoelig voor.

Corona is voor veel techbedrijven juist een voordeel. “Een aantal start-ups profiteert van deze situatie,” zegt Gilles Meijer van de Nederlandse start-upadviseur Golden Egg Check. “Neem Mollie: er wordt steeds meer online gekocht en ze helpen heel veel webwinkels.” Daarnaast scoren bedrijven die zich bezighouden met gezondheid (zoals Northsea Therapeutics, dat onlangs 36 miljoen toucheerde) en educatie.

Volgens Golden Egg Check is het aantal investeringen dit jaar alleen maar toegenomen: in de eerste helft van het jaar werd voor 460 miljoen euro opgehaald, 15 procent meer dan de eerste helft van 2019. In coronamaand mei werd bijna twee keer zoveel kapitaal geïnvesteerd als in mei 2019. “Zowel het aantal deals als het gemiddelde bedrag stijgt,” zegt Meijer. “Het laatste kwartaal zal ook weer veel investeringen opleveren. Dat is altijd zo, misschien nu juist extra. Er komen steeds meer fondsen en er komt dus ook meer geld in de markt; juist van informele investeerders die geld niet op de bank houden.”

Berichtengigant

Of het record aan start-upinvesteringen van vorig jaar – 1,4 miljard euro – wordt overschreden, durft Meijer nog niet te zeggen. “Toen waren er met Picnic (250 miljoen) en AM Pharma (110 miljoen) twee uitschieters. Maar ik verwacht dat we er gemiddeld wel weer overheen gaan. Er ­komen nog wat grote deals aan.”

Meer dan de helft van de investeringen komt van Nederlandse geldschieters, nog eens een kwart van Europese partijen. Dat laat minder ruimte voor grote Amerikaanse en Aziatische investeerders. Dat wreekt zich bij latere financieringsrondes, als er grotere bedragen nodig zijn en meer internationale bijstand wordt gezocht. Het is een nadeel ten opzichte van concurrenten als Londen, Berlijn en Stockholm, waar veel meer geld van buiten instroomt. Dat kan het aantal doorgroeiers in Amsterdam, zoals nu met Mollie, beperken.

De stad telt 228 van zulke scale-ups. Dealroom ziet er daarvan maar zes doorgroeien naar ‘eenhoorn’, zoals berichtengigant Messagebird, webbank Bunq en onlinesupermarkt Picnic.