Amsterdamse tbs-kliniek daagt ministerie voor de rechter

De Amsterdamse tbs-kliniek Inforsa heeft een kort geding aangespannen tegen het ministerie van Justitie en Veiligheid. De tarieven voor de behandeling van psychiatrische delinquenten zijn ontoereikend. ‘Zo kunnen we de veiligheid van de maatschappij en ons personeel niet blijven garanderen.’

Het is een unieke situatie in Nederland, zegt financieel directeur Dick de Wit van Inforsa. Nog nooit dagvaardde een forensische kliniek de Staat der Nederlanden. “Maar het moet,” zegt hij. “De afgelopen drie jaar hebben we 4 miljoen euro verlies geleden, dat kunnen we ons niet nog een keer veroorloven.”

Inforsa, gevestigd op de Duivendrechtsekade, behandelt mensen die vanuit een psychiatrisch ziektebeeld het strafrecht hebben overtreden. Veelal gaat het om psychotische en verslaafde mannen die anderen hebben aangevallen, bijvoorbeeld met een mes. In sommige gevallen zijn de slachtoffers omgekomen.

“Zonder extra geld kunnen we ons werk niet goed blijven doen,” zegt Melina Rakic, psychiater en directeur behandelzaken van Inforsa. “Dat zou betekenen dat patiënten niet voldoende zijn behandeld voordat ze met verlof gaan of voorgoed terugkeren in de maatschappij, waardoor ze potentieel gevaarlijk zijn. Of we moeten vijftig personeelsleden ontslaan, wat zorgt voor gevaar op de werkvloer.”

Bij Inforsa worden 70 mensen met een forensische maatregel behandeld. Het gaat om 30 tbs-gestelden, die vrijkomen als het gevaar voldoende is afgewend. Bij de andere 40 duurt de behandeling een jaar.

De vergoeding die het ministerie vanaf 2020 wil geven, is ruim 10 procent te laag, zegt De Wit. “Volgens de tarieven krijgen we 13,5 miljoen euro, maar we hebben 15,5 miljoen nodig. Een goede behandeling en veilige samenleving kosten nu eenmaal geld. We zien ook dat aantal tbs-maatregelen de laatste tijd is toegenomen.”

Geen gehoor van ministerie

Het kort geding volgt na een mislukt onderhandelingstraject met het ministerie. “We hebben minister Sander Dekker uitgenodigd voor een gesprek, maar hij heeft geen gehoor gegeven,” aldus Rakic. “We hopen dat het er nu wel van komt, want we willen ons werk blijven doen voor de patiënten en maatschappij.”

Mochten Inforsa en het ministerie er niet uitkomen, dan moeten de cliënten vanuit Amsterdam vanaf 1 januari volgend jaar gefaseerd worden overgeplaatst naar andere tbs- en forensische klinieken. Rakic voorziet daarbij problemen. “Er zijn al wachtlijsten. Bovendien heeft elke tbs-kliniek z’n eigen specialisme. Als je psychotische en verslaafde mensen in een kliniek plaatst die gespecialiseerd is in zedendelinquenten, ontstaat er een onwenselijke en gevaarlijke mix.”