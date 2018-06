Amsterdamse talkgigant verkocht voor 600 miljoen

Het bedrijf, één van de grootste producenten van talk wereldwijd, kwam in 2011 voor circa 400 miljoen euro in handen van de Amerikaanse investeerder Advent International.



Het 51 jaar oude Mondo Minerals, van oorsprong een Fins bedrijf, maakt talk voor gebruik in de farmacie, voedingsbranche, autoindustrie en voor de productie van verf, plastic en papier.



Magnesium

Bij het bedrijf werken 230 mensen in vier landen. Het heeft twee eigen mijnen in Finland en vier fabrieken waar talk wordt gescheiden van magnesiet (de grondstof voor magnesium).



Twee daarvan staan in Nederland, in Katwijk en - sinds de fusie in 1998 van concurrent Western Mining (Westmin) - in Amsterdam waar ook het hoofdkantoor staat. Mondo behaalde vorig jaar op een omzet van 122 miljoen een bedrijfsresultaat van 31 miljoen euro.