Amsterdamse tak Milli Görüs start imamopleiding

Een fysieke school wordt het niet, eerder een thuisstudie. Dat zegt Muhammed Cebeci, coördinator islamitisch onderwijs bij Milli Görüs. "We hebben al vijftien aanmeldingen van studenten die in september beginnen. Een fysieke school is financieel nog niet haalbaar."



Volgens Cebeci is er vanuit de Turkse gemeenschap in Nederland al jaren vraag naar een Imam Hatip-school en starten ze daarom met een opleiding. Studenten, die op zijn minst een mbo- of havodiploma moeten hebben, krijgen een basisopleiding islamitisch onderwijs en worden onderwezen in vakken als Arabisch, Koranles, islamitische ethiek en theologie.



"Dat doen ze thuis, maar wie daar behoefte aan heeft kan voor bijles ook naar onze moskeeën komen, waar we in het weekend al koranlessen verzorgen."