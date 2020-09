Amsterdamse studenten over corona: ‘De regels zijn krom’

HvA-studenten ontmoeten elkaar op het terras van Café Fest op het Wibautplein. Beeld Eva Plevier

Op het terras van Café Fest, een populaire hangout onder HvA-studenten van de Amstelcampus, is de woensdagmiddagborrel in volle gang. Aan een picknickbank zitten zeven studiegenoten knus bij elkaar. Naar coronamaatstaven iets té knus, vindt ook het barpersoneel, dat al snel komt zeggen dat er aan deze tafel toch echt maar zes mensen mogen zitten. “Maar geen probleem, ik zet er wel even een stoel bij.”

“We volgen samen een minor,” vertelt sportmanagementstudente Marit van Diemen (21). “Dit is de eerste keer dat we elkaar in het echt zien, want de werkgroep is digitaal. We hebben deze borrel zelf maar georganiseerd.”

Kromme regels

Houden de studenten zich een beetje aan de coronamaatregelen? “Ik merk dat ik een paar maanden geleden echt superstreng voor mezelf was,” zegt medestudent Tibbe Vermeulen (24). “Maar de regels zijn zo krom: hier moeten we officieel 1,5 meter afstand houden, maar als ik straks naar basketbaltraining ga hoeft dat niet. En als ik kijk naar het lage aantal ic-opnames denk ik ook dat het wel weer kan om wat meer contact te hebben.” De affaire Grapperhaus helpt ook niet, vindt Vermeulen. “Krokodillentranen bij een man die de boetes oplegt.”

Angst om zelf besmet te raken hebben deze studenten niet echt. “Maar ik zou het heel erg vinden als ik mijn oma zou besmetten,” zegt Van Diemen. “Die heb ik sinds maart dus ook alleen maar door glas of op afstand gezien.”

Delftse studentenverenigingen luidden deze week de noodklok over het hoge aantal besmettingen in studentenhuizen. Ook in Amsterdam wonen studenten hutjemutje op elkaar in studentencomplexen als Uilenstede en de Weesperflat. Huisgenoten Patrick van der Ouw (23) en Anne-Clarine Prosman (24) wonen met elf andere huisgenoten op de eerste verdieping van een studentencomplex aan het Bijltjespad: kamers van gemiddeld 12 vierkante meter, een gedeelde woonkeuken en twee gemeenschappelijke douches en wc’s. De gangen zijn smal, de keuken is op een goede dag ‘niet heel erg smerig’.

Een week of twee terug testte een van hun huisgenoten positief op corona, vertelt Van der Ouw. “Die ging hier in huis in quarantaine: hij kreeg van ons een eigen wc en douche toegewezen. En een aantal van ons heeft zich ook laten testen, wij waren gelukkig niet besmet.”

Huisfeestjes

Voor studentenhuizen gelden geen specifieke richtlijnen, ze worden niet als één huishouden gezien en de bewoners moeten officieel dus onderling afstand houden. Dat is in hun huis onmogelijk, zeggen huisgenoten Van der Ouw en Prosman. “We hebben de woningbouwvereniging gevraagd hoe we het beste met een coronabesmetting konden omgaan,” zegt Prosman, die ook als huisvestingsmedewerker voor studentenbond Asva werkt. “Zij zeiden dat ze niet in de schoenen van de GGD wilden gaan staan. Maar de GGD is onbereikbaar, dus moet je het zelf maar een beetje bedenken.”

Pré-corona stond het complex bekend om de uitbundige feestjes, waar met een beetje proppen wel 150 man op af kon komen. “De afgelopen maanden is het stil,” zegt Van der Ouw. “Veel mensen hebben ook een tijdje bij hun ouders gewoond, wij waren op een gegeven moment ook nog maar met zijn vieren over.” Hij hoort wel via via van huisfeestjes die gegeven worden, “vooral in de kringen van studentenverenigingen.”

Je kunt het studenten niet kwalijk nemen dat ze elkaar opzoeken, zegt Bas van den Putte, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de UvA. “Dat hoort bij deze leeftijd, ze willen nieuwe vrienden maken, sociale relaties ontdekken. Het is de verantwoordelijkheid van ons als samenleving om te communiceren hoe dat op een veilige manier kan, en dat ook mogelijk te maken.”

Onderdeel van de kabinetsplannen is het sluiten van de horeca om 01:00 uur. Van den Putte: “Ik denk dan meteen: doe dat niet bij de horeca die de afstandsregels goed naleven, anders verplaats je het probleem alleen maar.”

Reclamecampagnes

Het kabinet gaat ook inzetten op reclamecampagnes om jongeren te bereiken. Op Amsterdamse abri's loopt al een campagne met teksten als ‘hou je oma van de ic’ en ‘doe het ook voor je tante’. Een goede tactiek, denkt Van den Putte: “Onderzoek wijst uit dat jongeren misschien niet voor eigen besmetting vrezen, maar wel degelijk bang zijn om corona over te brengen op iemand anders. Ze zijn erg gericht op het nu, maar kennen ook iets wat we geanticipeerde spijt noemen: stel dat je je oma besmet - dan heb je spijt van hier tot Jeruzalem.”