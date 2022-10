Amsterdamse studenten leven mee met Amalia: ‘Sociale activiteiten zijn de brandstof van een fijne studententijd’

Studenten van de Universiteit van Amsterdam op locatie Roeterseiland. ‘Je studententijd is zo veel meer dan het halen van dat papiertje.’ Beeld Mariette Carstens/ANP

“Ik kan me er ontzettend boos over maken,” zegt Aziza Filal (22), student bedrijfskunde aan de HvA en voorzitter van de Amsterdamse studentenvakbond Asva. “Ik ben bang dat Amalia het hele Amsterdamse studentenleven gaat mislopen. De feestjes, het afspreken met je studie- en huisgenootjes, leuke dingen van de studievereniging… Dat allemaal te moeten missen, wens je geen enkele student toe.”

Donderdagavond vertelden koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens hun staatsbezoek aan Zweden dat hun dochter om veiligheidsredenen niet meer in haar Amsterdamse studentenhuis woont. Wat de dreiging precies inhoudt is niet bekend, maar criminelen zouden het voorzien hebben op haar en minister-president Mark Rutte.

Zichtbare beveiliging

De prinses woont daarom nu weer bij haar ouders in Huis ten Bosch in Den Haag. Ze gaat nog wel naar de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar ze politics, psychology, law and economics (PPLE) studeert, maar komt verder eigenlijk het ouderlijk huis niet uit.

Studenten in Amsterdam hebben het er allemaal over, zegt Filal. De komst van de bijzondere student heeft sowieso al enig stof doen opwaaien op de opleiding – niet alleen stonden er allemaal journalisten voor de deur toen Amalia haar eerste dag had, ook is er ineens zichtbare beveiliging rond Roeterseiland.

“Ik had heel erg met haar te doen toen ik gisteren hoorde wat er speelt,” zegt voorzitter Joram van Velzen van de Landelijke Studentenvakbond. “Op kamers gaan is voor iedereen een ontzettend belangrijke levensfase, waarin je zelfstandig wordt en losser van je ouders opereert. Daarom is het essentieel dat Amalia deze ervaring ook kan opdoen. Ik gun het haar persoonlijk om zichzelf zowel sociaal als wetenschappelijk te ontwikkelen.”

Eenzaamheid groot probleem

“Misschien kan ze nu heel goede cijfers halen,” vertelde koningin Máxima tijdens het staatsbezoek aan Zweden. Volgens koning Willem-Alexander gaat prinses Amalia nu voor haar bsa – het bindend studieadvies, wat betekent dat ze een aantal studiepunten moet halen om naar het volgende jaar te gaan.

Het zijn begrijpelijke opmerkingen van ouders, zegt Aziza Filal, maar een studententijd draait juist niet alleen om een papiertje halen, vindt zij. “Je studententijd is zo veel meer dan dat. Natuurlijk begrijp ik de voorzorgen, maar al die sociale dingen zijn een essentieel onderdeel van je studentenleven.”

“Ik weet natuurlijk niet hoe het zit met haar mentale gesteldheid, maar ik maak me er wel zorgen om. Eenzaamheid is een heel groot probleem onder studenten. Dat merkten we in coronatijd, toen we allemaal opgesloten zaten in onze kamers. De sociale activiteiten zijn de brandstof van een fijne studententijd.”

Dat de 18-jarige prinses nu al in haar doen en laten wordt beperkt, maakt de situatie extra zuur, zegt Filal. Prinses Amalia’s leven zal grotendeels in het teken staan van allerlei dingen die ze móet, zeker als ze straks koningin is, haar studietijd zou juist de periode moeten zijn waarin ze enigszins haar gang kan gaan. “Ze was echt pas net begonnen. Ik hoop ontzettend dat die dreiging snel verdwijnt en ze toch nog van haar studentenleven kan genieten.”

