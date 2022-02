Amsterdamse studenten komen in actie voor Oekraïense vluchtelingen

Groepsfoto van de helpende studenten in Krakau met Roeland Endtz (beneden midden) en Kyra Prins (rechts beneden). Beeld Privébeeld

Nog geen week geleden arriveerde Roeland Endtz (25) in Krakau. De Amsterdammer wilde een semester van zijn universitaire studie European Politics and Society in Polen volgen, een dag later viel Rusland buurland Oekraïne binnen waardoor ook de plannen van Endtz veranderden.

Krakau, vier uur rijden van de grens met Oekraïne, stond volgens Endtz op zijn kop. De student ging naar de demonstraties in de stad en zocht met studiegenoten naar mogelijkheden om Oekraïners in het grensgebied te helpen.

Samen met dertien studiegenoten uit binnen- en buitenland plaatste Endtz een oproep op sociale media om geld te verzamelen voor de slachtoffers van de oorlog. “Van het ingezamelde bedrag wilden we hier winkels leegkopen en de waren daarna via een ophaalpunt van de gemeente in Krakau naar Oekraïne sturen,” zegt Endtz. “Binnen een dag kwam 12.000 euro binnen, na het weekend lag het bedrag al op 20.000 euro.”

Van het geld werd voedsel, slaapzakken, tampons, luiers, mondkapjes, stekkerdozen Covidtesten, telefoonopladers, powerbanks en medicijnen gekocht. De grootste investering zat in vier generatoren die Endtz met zijn studiegenoten, onder wie ook de Amsterdamse Kyra Prins, aanschafte.

“Van Poolse hulpcentra gaan lijsten rond van materialen die nodig zijn,” zegt Endtz. “Zij zorgen ook voor het inzamelen van de goederen. We zijn niet zo heldhaftig dat we het zelf naar de grens brengen. Het eerste inzamelingspunt was het voetbalstadion hier, dat was binnen 24 uur helemaal vol.”

Aan de grens van Polen met Oekraïne staan kilometerslange wachtrijen. Door de lage temperatuur, rond het vriespunt, is veel behoefte aan warme kleding en slaapzakken.

Slaapzakken

In heel Krakau helpen Polen inmiddels met het inzamelen van deze materialen. Endtz kijkt samen met zijn groepje wat er nog meer nodig is, onder meer door contact dat er is met mensen aan de Poolse grens. Het ziet ernaar uit dat er veel behoefte is aan generatoren en walkietalkies, voor de mensen die anders niet bereikbaar zijn.

Floris Lugtmeijer (24), een vriend van Endtz, is met zijn broer Tom Lugtmeijer (32) en neef Marnix Thomas (24) al naar Krakau gereden met 13 aggregaten. Ze zijn niet de enigen, ook vanuit Weesp is een actie gestart. “We werden een paar dagen geleden wakker met de vraag wat we konden betekenen voor de mensen uit Oekraïne. Zouden we een groep kunnen ophalen en thuis onderdak kunnen bieden? Door de enorme vluchtelingenstroom leek het ons toch beter om direct iets te betekenen en materiaal naar Polen te brengen.”

De twee broers en hun neef met de aggregaten op weg naar Polen. Beeld Privébeeld

Van Endtz hoorden de drie familieleden dat er vooral tekort was aan slaapmatjes, slaapzakken en generatoren. “We gingen meteen aggregaten aanschaffen en richting het oosten rijden. Het bedrag schoten we zelf voor. Vanuit de auto startten we pas de geldinzamelingsactie.”

De student econometrie is voornemens colleges over te slaan en de komende week vaker heen en weer te rijden. “Al moeten we nog analyseren wat het meest effectief is voor de slachtoffers. Er is ons al een vrachtwagen met chauffeur aangeboden, maar die zal langer onderweg zijn dan wij. Groot denken is ook snel denken.”

Zowel Endt als Lugtmeijer stelt het op prijs als ze vanuit Nederland worden geholpen met goederen als slaapzakken en generatoren of een financiële bijdrage. Endtz: “Wanneer we niet alles besteden, maken we het resterende bedrag over naar het Rode Kruis.”

Voor wie Roeland Endtz en Floris Lugtmeijer wil helpen kan via de linkjes contact met ze opnemen.