Amsterdamse strafrechtadvocaat geschorst door tuchtrechter

Hij maakte gebruik van een rekening van zijn kantoor om geld van een cliënt vanaf een rekening in Monaco veilig te stellen. Hiermee hielp hij mogelijk mee aan witwassen.



De tuchtrechter legde de zware straf al in december vorig jaar op. Van G. geldt ook als verdachte in een strafrechterlijk onderzoek over de dubieuze transactie. Het is nog niet bekend of het Openbaar Ministerie de advocaat gaat vervolgen.



Illegale gokpraktijken

De zaak draait om een onderzoek naar een Nederlands stel dat in 2015 onderwerp van onderzoek werd door de Monegaskische justitie. Er zou sprake zijn illegale gokpraktijken.



Van G. trad hierbij op namens de schoonmoeder van de verdachte. Deze vrouw had eerder een lening verstrekt aan haar schoonzoon. Zodra deze schoonzoon in beeld kwam bij justitie van Monaco wilde zij met spoed de lening terug.



'Klakkeloos'

Van G. stelde hiervoor zijn derdengeldrekening beschikbaar. Vanaf zijn kantoor werd het geld overgemaakt naar een rekening in Dubai die niet op naam van de schoonmoeder stond. Een derdengeldrekening is bedoeld om geld tijdelijk in beheer te houden, niet om het door te sluizen naar andere banken.



De tuchtrechter stelt dat Van G. zich niet gedragen als een 'behoorlijk advocaat' door de opdrachten van zijn cliënt 'klakkeloos' uit te voeren.