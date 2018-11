Amsterdamse start-up haalt 24 miljoen dollar op

Amsterdam blijft daarbij de uitvalsbasis. "Begin dit jaar zijn we aan het Singel in een nieuw pand getrokken met ruimte voor 75 mensen, maar we hebben nu al werk voor wel honderd man. Maar we moeten verantwoordelijk groeien. Internationaal uitvliegen heeft ook gevolgen voor onze cultuur. We moeten onze eigenheid behouden."



Atomico

Atomico, in 2006 opgericht door Niklas Zennström (Kazaa, Skype) investeert in wel meer Amsterdamse bedrijven. Een jaar geleden stak het 60 miljoen dollar in SMS-gigant Messagebird en eerder steunde het modesite Fashiolista. Atomico is een van de grootste Europese techfondsen, met momenteel een investeringspot van 756 miljoen euro.