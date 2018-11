Amsterdamse start-up Bidroom haalt 15 miljoen op

Het in 2014 opgezette Bidroom wil een alternatief aan hotels bieden voor online reisgiganten als Booking.com, Tripadvisor of Expedia. Die vragen volgens het bedrijf hoge vergoedingen voor het boeken van hotelkamers via hun diensten.



Vergoeding

Bidroom profileert zich daarbij niet als dienstverlener maar als 'platform van en voor hotels'. Bidroom vraagt geen commissie, maar hotels moeten een vaste vergoeding per jaar betalen. Via Bidroom zijn naar eigen zeggen nu 120.000 hotels in 128 landen te boeken.



Ook gebruikers moeten zich eerst aanmelden voor ze kunnen boeken en betalen jaarlijks 59 euro. Bidroom belooft kamerprijzen die gemiddeld 5 tot 25 procent lager liggen.



Het bedrijf maakt niet bekend wie de geldschieters zijn, maar wel dat deze uit de informele hoek komen. Met het geld wil Bidroom het aantal medewerkers in twee jaar laten groeien van 50 naar 200. Naast Amsterdam heeft het bedrijf al vestigingen in Parijs en Istanboel en opent het volgend jaar een dependance in Krakau.



Apollo Hotel

Bidroom wordt sinds kort geleid door Bas Tolmeijer die eerder dit jaar met drie partners de dertien vestigingen tellende Amsterdamse hotelgroep Apollo - van het Apollo Hotel - van de hand deed. Of Tolmeijer achter de nieuwe investering zit, is niet bekend.



De investering maakt deel uit van een hausse aan geldinjecties in Amsterdamse techbedrijven. Deze maand haalden Amsterdamse techstarters Framer en Tiqets ook al tientallen miljoenen euro's op.