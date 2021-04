Amsterdamse standbeelden staan te swingen in nieuwe clip The Close Up

Het Zagertje in het Leidsebosje Beeld Carly Wollaert

Zeven jaar lang filmden ze Amsterdamse standbeelden om ze daarna handmatig te animeren. “Het zaadje voor dit idee is gepland in onze kindertijd,” vertelt videoregisseur Aram (32). “Als kind staarde ik veel naar standbeelden. Als je er lang genoeg naar blijft kijken, begint zo'n beeld vanzelf te bewegen en een beetje te dansen.”

Animatie-software

Zijn broer en creatieve partner Jurriaan (29) ontdekte een aantal jaar geleden een tool in zijn animatie-software waardoor hij dit hersenspinsel van Aram werkelijkheid kon maken.

“Ik ontdekte dat ik standbeelden kon laten bewegen. Dat was eigenlijk meteen hilarisch. Ieder standbeeld danste echt op zijn eigen manier,” vertelt hij. “Toen wisten we dat dit een videoclip moest worden voor de muziek die Jurriaan, onder de naam The Close Up, ook maakt,” zegt Aram.

Om een echte ode aan kunst in Amsterdam te brengen kozen de broers 80 standbeelden: een mix van bekende en minder bekende werken, die het potentieel hadden om goed te bewegen. “Je moet met de houding van het beeld meewerken,” vertelt Aram. “Een knie beweegt maar één kant op,” valt Jurriaan hem bij.

Zagertje favoriet

Hun lievelingsbeeld werd het Zagertje in het Leidsebosje. Aram: “Het is mijn favoriet omdat hij eigenlijk op het punt staat zichzelf de afgrond in te zagen. Maar voordat hij dat doet begint hij - bij wijze van voorspel - nog even heel wulps met zijn kontje te draaien.”

Dat het hele project wel een enorm monnikenwerk bleek en zeven jaar heeft gekost, vinden de broers een tikkeltje frustrerend. Toch hebben de swingende standbeelden hen ook veel opgeleverd.

Aram: “Normaal zijn wij op een heel serieuze en eerbiedige manier bezig met kunst, omdat we in het dagelijks leven films maken voor musea. Deze videoclip was een heel leuke manier om lichtzinnig met datzelfde materiaal om te gaan.” “En de reacties tot nu toe zijn heel goed: iedereen wordt er vrolijk van,” voegt zijn broer daaraan toe.