Amsterdamse sportverenigingen bezorgd over voortbestaan

Skatepark Noord. Beeld Amaury Miller

Meer dan honderd sportaanbieders vulden de enquête van de Sportraad in. Veel sportclubs willen vooral op korte termijn duidelijkheid over de huur die wordt betaald voor veel gemeentelijke sportaccommodaties. Volgens de sportraad zou het voor de hand liggen als de gemeente de huur voor de locaties, die noodgedwongen dicht zijn, tijdelijk stop zouden zetten.

“Voor ons wordt dat alleen vrij lastig,” aldus Eva de Klerk, bestuurder van Stichting Indoor Skatepark Noord. “Wij huren ons skatepark van een pensioenfonds en daar vallen ook klappen op het moment. Dat zij ons nu even niet kunnen helpen is begrijpelijk. En de maatregelen die de overheid heeft getroffen zijn vooral voor personeel van bedrijven en tegen werkloosheid, niet tegen hoge huren die doorlopen.”

Normaal gesproken zijn volgens De Klerk de lentemaanden de beste maanden voor het skatepark. “De omzetten van deze maanden hebben wij hard nodig om de zomer te overbruggen als iedereen naar buiten gaat om te skaten. De gemeente zou dit soort projecten dan ook hoog op de agenda moeten zetten om te ondersteunen. Als we hier weg moeten wordt het heel lastig om een nieuwe ruimte te vinden voor de 350 leerlingen die hier per week skaten en de 30.000 bezoekers die we jaarlijks hebben.”

Julius Benning, voorzitter van voetbal- en tennisvereniging VVGA uit Oost, maakt zich ook grote zorgen over het voortbestaan van zijn club. “Er is nu geen omzet uit de kantine en we twijfelen of we de contributie nu wel kunnen innen van onze leden. Dat is een lastige afweging, want mensen kunnen nu niet sporten, maar je vormt wel met zijn allen een vereniging en zal deze klap met zijn allen moeten opvangen. Wat het voor ons extra lastig maakt is dat we personeel zoals tennisleraren in dienst hebben die we gewoon moeten doorbetalen.”

Over de huur van de sportvelden en tennisbanen moet Benning nog in gesprek met de gemeente. “Ik denk dat we dat gezamenlijk met alle clubs gaan doen. Die huur gaat ook nog eens omhoog vanaf het nieuwe seizoen, het zou fijn zijn als dat in ieder geval uitgesteld kan worden.”

De Sportraad erkent dat het lastig is voor de gemeente om alle belangen goed af te wegen. Veel sectoren hebben hulp nodig en de raad is bang dat sport weleens het kind van de rekening kan worden. Van veel sportclubs zijn de financiële huishoudingen al fragiel en niet berekend op kleine tegenslagen, laat staan op een crisis van deze omvang. Meer dan zeventig procent van de respondenten maakt zich zorgen over de toekomst van zijn of haar club.

Aanbevelingen

De raad heeft daarom een lijst van aanbevelingen voor de gemeente opgesteld. De gemeente zou een ‘moreel appel’ moeten doen op vastgoedpartijen die sportaccommodaties aan sportclubs verhuren. De raad vraagt om (gedeeltelijke) vrijstelling geven voor de huurpenningen.

Ook zou de gemeente het heffen van lokale belastingen tijdelijk uit moeten stellen, werknemers van sportaanbieders moeten gebruik kunnen maken van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en zzp’ers moeten daarbij niet vergeten worden.

Daarnaast moet de gemeente volgens de Sportraad bestaande overeenkomsten vooruitbetalen om de liquiditeitsposities van clubs te verbeteren, de huurverhoging die is aangekondigd voor veel sportaccommodaties uitstellen en actief de clubs informeren hoe zij gebruik kunnen maken van landelijke en lokale maatregelen die zijn ingesteld.