Amsterdamse sportschool voor mensen met beperking strijdt om voortbestaan: ‘Opheffing zou schande zijn’

Fysiotherapeut Roselien van Enst (in het wit): ‘Als sommige cliënten op een fitnessapparaat stappen, moet er standaard iemand naast staan, omdat het risico groot is dat ze eraf vallen.’ Beeld Daphne Lucker

Yvonne van Blanken (72) doet mee met Fit-Stroke: een circuit-training voor mensen die een hersenbloeding of herseninfarct hebben gehad. Voor mensen zonder beperking zijn de oefeningen een fluitje van een cent, maar voor Van Blanken en tien anderen in het sportzaaltje is bukken, een opstapje nemen en een kort stukje traplopen een serieuze uitdaging.

“Ik ben linkszijdig verlamd,” vertelt Van Blanken. “Mijn arm beweegt helemaal niet meer, maar ik kan wel nog heel korte stukjes lopen. Mijn leven is op z’n kop komen te staan toen ik anderhalf jaar geleden een hersenbloeding kreeg. Koken, boodschappen doen of even de stad ingaan, zijn niet meer vanzelfsprekend. Ik moet er nog steeds veel om huilen.”

Haar man Bas van Blanken (70) beaamt dat. Ook zijn leven is radicaal veranderd. De oud-stratenmaker (‘ik heb 46 jaar voor de gemeente Amsterdam gewerkt’) had gehoopt met z’n vrouw lekker van zijn pensioen te kunnen genieten, maar hij is ineens mantelzorger geworden. “Ik kook nu voor ons allebei, terwijl ik vroeger amper een ei kon bakken.”

Cognitieve achteruitgang

Bas vergezelt zijn vrouw bij de twee wekelijkse trainingen in de Doctor Jan van Breemenstraat in West. Ze wonen een meter of vijfhonderd verderop, op de Erasmusgracht. Voor de wandeling heeft Yvonne haar rolstoel nodig; hij duwt. “Mijn arm wordt niet meer beter, maar misschien zit er nog wat rek in mijn been,” zegt zij. “Het zou heel mooi zijn als het een keer lukt om het stukje van huis naar Revasport te lopen.”

De gevolgen van hersenletsel zijn niet altijd hetzelfde. Los van de lichamelijke beperkingen, levert het bij patiënten ook cognitieve achteruitgang op. Zo beweegt de 35-jarige vrouw die ook in het sportzaaltje aanwezig is als een gezond persoon, maar haar hersenen zijn dusdanig aangedaan dat ze niet meer normaal kan functioneren. Ze verdwaalt voortdurend, heeft moeite met spreken en vergeet wat mensen tegen haar hebben gezegd. Daarom kan ze haar eigen kinderen niet meer opvoeden. Ze woont weer bij haar moeder.

Sporten met een beperking

Voor deze mensen heeft fysiotherapeut Roselien van Enst (39) vorig jaar Revasport opgericht. Deze groep wil wel sporten, maar is vanwege niet-aangeboren hersenletsel, reuma, een dwarslaesie of andere aandoeningen zo beperkt dat een gangbare sportschool niet toereikend is.

Revasport is door Cliëntenbelang genomineerd voor de Amsterdamse Pluim, een prijs voor een sportclub met aanbod voor mensen met een beperking. Voor sommige leden vergoedt de zorgverzekering, anderen moeten zelf gemiddeld 53 euro per maand betalen.

“We zijn duurder dan veel andere sportscholen, omdat we simpelweg meer begeleidend personeel nodig hebben,” zegt Van Enst. “Als sommige cliënten op een fitnessapparaat stappen, moet er standaard iemand naast staan, omdat het risico groot is dat ze eraf vallen.”

Nieuwe leden nodig

Hoewel de gemeente Amsterdam Revasport dit jaar financierde met 36.000 euro en revalidatiecentrum Reade een huurkorting op de sportruimte gaf, is het de vraag of de instelling volgend jaar nog bestaat. Reade slaagde er eerder niet in om een soortgelijk, commercieel sportcentrum in leven te houden. Van Enst nam de boel over en begon Revasport.

Nu is ze dringend op zoek naar nieuwe leden. Om uit de kosten te komen, heeft Revasport zo’n 300 leden nodig; 180 meer dan nu. Ze heeft de gemeente om hulp gevraagd (zie kader). Die hulp kan bestaan uit een financiële bijdrage, maar tevens uit het leveren van goedkope bedrijfsruimte. “Het zou ook mooi zijn als de gemeente via de contacten met zorgverzekeraar Zilveren Kruis kan zorgen voor meer leden.”

Yvonne en Bas van Blanken willen graag dat Revasport blijft bestaan. Behalve het sportaanbod waarderen ze ook het lotgenotencontact. “Het zou een schande zijn als dit ophoudt,” aldus Bas.