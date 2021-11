Amsterdamse sportclubs zien niets in controleren coronapas: ‘Wij zijn geen handhavers’

Voetballers van Zeeburgia tijdens een avondtraining. Beeld ANP

“Ze kunnen nog beter de hele competitie neerleggen, want dit is bijna niet te controleren,” zegt Andre Zeldenthuis van VOC handbal in Amsterdam-Noord. Hij noemt de plannen ‘ondoenlijk’ en hoopt nog altijd op ‘gezond verstand van de regering’.

De KNVB en sportkoepel NOC*NSF hebben de Tweede Kamer al opgeroepen om deze maatregel terug te draaien en sporten zonder QR-code mogelijk te maken bij amateurverenigingen. De KNVB noemde de plannen ‘praktisch gezien onuitvoerbaar’. Woensdag sprak ook Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, zijn twijfels uit over de maatregel. Hij vroeg de Tweede Kamer om er ‘nog eens goed naar te kijken’ omdat handhaving erg moeilijk zal zijn.

Als de plannen toch worden doorgezet, heeft VOC Handbal wel een oplossing voor ogen: vanaf dit weekend worden ouders zoveel mogelijk ontmoedigd om de komen kijken. In plaats daarvan zullen de wedstrijden live uitgezonden worden via YouTube. “En degenen die wél komen, zullen we controleren als dat echt moet. Maar onze vrijwilligers zijn al redelijk overbelast, we willen ze niet nog meer belasten.”

Grote kostenpost

Voorzitter Huub Wilbrink van voetbalclub Zeeburgia hoopt ‘van ganser harte’ dat de maatregel meteen weer wordt afgeschaft. Tijdens het afgelopen seizoen heeft de club al zo’n 40.000 euro aan financiële schade opgelopen, met name vanwege de beperkte capaciteit van de sportkantine en omdat er op zaterdag beveiligers werden ingehuurd. Nu zal de club opnieuw met beveiligers moeten werken. “Want onze vrijwilligers zijn niet opgeleid om de-escalerend te werken, dat kunnen we niet van ze vragen, zeker niet zeven dagen per week. Maar het is een enorme kostenpost. En wij hebben nog mazzel dat we maar twee toegangspoorten hebben.” Overigens gebruikt Zeeburgia een openbaar sportpark, dat in handen is van de gemeente. De gemeente helpt de club waar mogelijk, maar uiteindelijk ligt de uitvoering, en daarmee de kosten voor handhaving, bij de club.

Bovendien is onbekend hoeveel spelers gevaccineerd zijn. Bij Zeeburgia voetballen zo’n vijfhonderd senioren; in theorie kan het zo zijn dat zij allemaal niet kunnen voetballen, omdat er een aantal spelers zonder coronapas niet mee kan doen. “Terwijl we weten dat er heel weinig besmettingen ontstaan bij sporten in de buitenlucht.”

Erick Schnoekel van hockeyclub Amsterdam heeft zo snel geen oplossing voor ogen. In het weekend denkt de club voldoende vrijwilligers op te kunnen trommelen onder de ouders, maar de trainingsdagen worden een probleem. “Iedereen die dan aanwezig is, komt om te sporten. Wie gaat er dan controleren tot 11 uur ’s avonds? We proberen een bewaker in te huren, maar kunnen ons dat niet veroorloven. Bewakers zijn enorm in trek, dus de tarieven schieten omhoog en de beschikbaarheid is nul.” Daar komt nog bij dat niet alle spelers gevaccineerd zijn. “Ik hoop dat er een oplossing komt, want sporten breekt niet af aan de volksgezondheid, het draagt er juist aan bij.”

Open sportpark

De uitdaging is nog groter op Sportpark IJburg, zegt voorzitter Wendy Lopes Dias van AFC IJburg: dat is namelijk een open sportlocatie bij het Diemerpark, zonder hekken. Er wordt gehockeyd en gevoetbald. “Iedereen kan erin! Ik heb zelfs nog de gemeente gevraagd of we hekken mogen plaatsen maar dat kan niet; het Diemerpark is ook een natuurpark. Dus controleren op de QR-code wordt echt heel lastig, met bijna vijftig voetbalwedstrijden per weekend.”

Lopes Dias overweegt een ontmoedigingsbeleid, waarbij dringend wordt geadviseerd om niet naar de wedstrijden te komen. “Maar niet iedereen zal daarnaar luisteren, dus dan moeten we alsnog handhaven. Sportclubs werken met vrijwilligers, dat zíjn geen handhavers.” Verder schat ze dat zeker de helft van de 18+-wedstrijden zal uitvallen vanwege ongevaccineerde spelers. Ook heerst er onduidelijkheid over de trainers en coaches, en wat er gebeurt als zij geen coronapas kunnen laten zien. “Moeten zij zich elke keer laten testen? Dat is geen doen. Van de buitensport moeten ze gewoon zoveel mogelijk afblijven.”