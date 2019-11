Amsterdamse schoolbesturen steunen staking

Beeld ANP

Dat hebben zij besloten nadat er dit weekeinde commotie ontstond over de deal waardoor 460 miljoen euro vrijkwam voor het onderwijs, zegt de voorzitter van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam, Herbert de Bruijne. “Of iemand gaat staken, is een individuele afweging van de leraar. Maar wij merken dat de actiebereidheid groot is en willen daaraan tegemoetkomen.”

De staking was aanvankelijk van de baan. De onderwijsbonden trokken hun stakingsoproep in nadat zij vrijdagavond een akkoord sloten met werkgevers en Onderwijsminister Arie Slob. Daarin werd geregeld dat er 460 miljoen euro extra bij komt voor het onderwijs. Maar het bedrag is voor het leeuwendeel eenmalig, terwijl de docenten altijd hebben gestreden voor investeringen die jaar in, jaar uit terugkeren. Daarom reageerden de leraren woest.

Crisisberaad

Na crisisberaad trok de Algemene Onderwijsbond (AOb) de handen van het akkoord af en riep wederom op tot staking. CNV Onderwijs volgde. Als een onderwijsbond oproept tot staking, kunnen leden van de bond een beroep doen op de stakingskas voor doorbetaling. Ook schoolbesturen kunnen besluiten hun personeel gewoon salaris te betalen voor de gestaakte dag.

De overgrote meerderheid van Amsterdamse schoolbesturen hebben dit weekend, toen de staking toch weer doorging, na overleg besloten dat zij de staking blijven steunen – mits leraren zelf willen staken.