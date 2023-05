Amsterdamse scholieren massaal naar Split op eindexamenreis: ‘In Mallorca zitten ze niet op ons te wachten’

Split is dit jaar dé bestemming voor eindexamenleerlingen. Volgende week vertrekt een toestel vol Amsterdamse scholieren richting de Kroatische havenstad. ‘We gaan lekker veel zuipen en misschien op zo’n bananenboot de zee op.’

“Split is dit jaar een enorme hype,” zegt de 18-jarige Kasper Verheij. “Op een groepje meiden na dat naar de Costa Brava gaat, verhuist heel Spinoza 6 voor een week naar Split.”

Temperaturen van achter in de twintig graden en een strandboulevard vol bars en clubs: voor scholieren de perfecte plek om de examenstress te laten gaan. Naast de clubs is Split ook leuk, gelooft Verheij: “We zijn van plan om in de bergen te gaan klimmen.”

Frederique Massier (18, Hyperion Lyceum) heeft vooral zin om ‘helemaal los te gaan met vriendinnen’. “We zijn eindelijk klaar met school!”

Vlucht vol Amsterdamse scholieren

Zwemmen in de zee of in het zwembad van de villa van de jongens, daar kijkt Neeltje Enzing (17, Vossius Gymnasium) het meest naar uit. Met twintig vrienden en vriendinnen stapt ze vrijdag in het vliegtuig, in afwachting van de resultaten van haar eindexamens. “Volgens mij zit die hele vlucht vol Amsterdamse scholieren.”

Ze kan best eens gelijk hebben, want zij, Verheij (met tien vrienden) en Massier (idem) zitten op dezelfde heen- én terugvlucht. Ze hebben los van elkaar geboekt.

Drankovergoten zonnige examenreizen staan nog steeds met stip op een voor een deel van de voornamelijk havo- en vwo-examenkandidaten in de stad. Dat wordt ook duidelijk na een blik op het aanbod van jongerenreisorganisaties als GoGo (Sunweb) en Go Fun (Corendon). Het Spaanse Lloret de Mar en het Griekse Chersonissos blijven in trek, en ook Albufeira in Portugal is de afgelopen jaren het flink gestegen in populariteit, zegt Martine Langerak van GoGo.

Potentiële bestemming

Voor een reis naar Split zijn leerlingen bij deze twee aanbieders niet aan het juiste adres, maar zowel GoGo al Go Fun zien wel dat de bestemming in de lift zit. Bij GoGo wordt de locatie onderzocht. “Kroatië zou, vanwege het lekkere weer, de feesten, mooie stranden en beachclubs, zeker een potentiële bestemming kunnen zijn,” zegt Langerak. Willem Langenberg van Go Fun laat weten dat Split lastig wordt, omdat Corendon daar niet naartoe vliegt.

Mallorca, voorheen erg populair onder Nederlandse jongeren, is minder geliefd. Sinds vorig jaar gelden daar strengere regels om zuiptoerisme tegen te gaan. “Vooral controle op alcohol onder de 18 jaar is strenger geworden. En als minderjarige kom je de clubs niet meer binnen,” zegt Langenberg. Bij GoGo verwachten ze dat het Spaanse eiland de komende tijd nog meer gaat aansturen op strengere regels. “En we denken dat sommige jongerenbars worden gesloten,” zegt Langerak.

Irritante Nederlandse jongeren

Ook de Amsterdamse scholieren zijn op de hoogte van de nieuwe regels en kozen daarom niet voor het feesteiland. “Ze zijn daar geloof ik klaar met irritante Nederlandse jongeren, dus we dachten: laten we het maar niet proberen want ze zitten niet op ons te wachten,” zegt Neeltje Enzing.

In eerste instantie wilde ook Michiel Stolk (18, Lumion) naar Split, ‘want daar gaat de rest van Amsterdam heen’. Maar het wordt toch Albufeira. “Toen we wilden boeken, waren er alleen nog kleine, dure appartementen beschikbaar in Split.” Hij kent verder niemand die níét naar de tweede stad van Kroatië gaat, ‘maar dit is ook helemaal prima’. “We hebben nu een superchille villa met zwembad, voor niet heel veel geld.”

De reis betaalt hij van zijn eigen geld, net als veel andere leerlingen. “Ik heb als keukenhulp bij café de Doffer gewerkt,” zegt Stolk. Ook Enzing heeft gespaard voor de 450 euro die ze kwijt is aan de vlucht en het appartement waar ze verblijft. “Maar mijn ouders betalen ook wat, als eindexamencadeau.”

Of ze nu in Mallorca, Albufeira of Split zitten: de examenreis wordt vooral ‘de ultieme relaxweek’. “We gaan lekker veel zuipen en chillen, af en toe naar het strand en misschien op zo’n bananenboot de zee op,” zegt Stolk. Hij heeft met zijn moeder afgesproken dat ze allebei een maand geen alcohol zouden drinken, tot zijn laatste examen. “Ik snak dus wel naar een biertje.”