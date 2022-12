Amsterdamse scholieren halen ongezonde lunch liever bij de supermarkt dan bij de snackbar

Het kabinet stelt gemeenten in staat om scholieren te beschermen tegen fastfoodrestaurants. Volgens scholieren en snackbareigenaren ligt het probleem echter niet in de snackbar, maar in de supermarkt.

Jay, Jasper, Bastiaan en Julian staan buiten hun school, het Hyperion Lyceum in Noord. Ze hebben zojuist hun dagelijkse ommetje naar de Albert Heijn gemaakt om lunch te halen. Jasper (17) laat zien wat hij heeft gekocht. “Mijn favoriete lunch is een flesje Spa blauw met twee broodjes.” Volgens Jay niet erg gezond, want zijn broodjes hebben een Nutri-Score van C of D. De jongens vertellen dat ze meestal lunchen met een frikandel- of pizzabroodje.

In de strijd tegen overgewicht richtte het kabinet, vorige week vrijdag, het vizier op nieuwe fastfoodrestaurants in de omgeving van scholen. Ook zou het voor gemeenten mogelijk kunnen worden om op te treden tegen bestaande fastfoodzaken. Uit een rondgang langs vier Amsterdamse middelbare scholen blijkt echter dat deze maatregelen niet tussen de scholieren en de vette hap in zullen staan. Die halen ze namelijk bij de supermarkt.

Te duur

“Soms gaan we wel naar de dönerzaak een paar minuten hiervandaan, maar de pauzes zijn meestal te kort en de Albert Heijn is goedkoop en dichtbij,” zegt Jay. Over de schoolkantine zijn de jongens niet erg enthousiast. Ze zijn het er allemaal over eens dat het eten te duur is en meestal niet vullend genoeg. Filipo (13), die zichzelf een snack per week gunt – vandaag een frikandelbroodje – vindt dat ook: “Mijn lunch kostte nu 90 cent. In de kantine haal ik iets voor 2,50 of 4,00 euro.”

Bij snackbar Pont Neuf, een paar honderd meter van het Hyperion Lyceum, blijven scholieren ook weg. “De enige leerling die hier vaste klant is, komt elke week voor een vegetarische kroket,” zegt medewerkster Mia. Zij vermoedt dat leerlingen bewustere keuzes maken op het gebied van voeding dan een paar jaar geleden.

Albert Heijn

Volgens Omar en Tarik, beiden snackbareigenaar in de buurt van het Cygnus Gymnasium aan de Wibautstraat in Oost, komen scholieren amper bij hun zaken langs: “Na vier uur komen hier wel studenten van de hogeschool langs, maar scholieren gaan liever naar de Albert Heijn,” zegt Tarik. Veel zoden aan de dijk zal het nieuwe beleid dus niet zetten, denken ze.

Bij het Barlaeus Gymnasium om de hoek van Leidseplein, bij cafetaria De Prins gaat het er niet anders aan toe. Ook hier komen bijna geen middelbare scholieren, zegt Yasser (50). Dat beaamt Thomas (12): “Het is heel duur. Iedereen gaat naar de McDonald’s.” “Of naar de Albert Heijn,” aldus Mano (13). Daarnaast is het assortiment van De Prins, volgens Famke (12), niet heel anders dan dat van de kantine van het Barlaeus, “maar dan héél duur.”

Betutteling

Pal naast het Marcanti College, aan de Jan van Galenstraat in West, staat ’t Friet Huis. Marcanti-directeur Steven Tan is al een aantal jaar met de gemeente in gesprek over het frietkot en geeft aan dat gezonde voeding hoog op de agenda van de school staat: “We willen geen fastfood in de kantine.” De school heeft een kantine-uitbater gevonden, die daar vanaf volgend schooljaar voor zal zorgen.

In de tussentijd kunnen scholieren terecht bij Sabir Achefay (27), sinds drie maanden eigenaar van ’t Friet Huis. Hij begrijpt de zorgen over de gezondheid van scholieren, maar ziet zijn zaak niet als de oorzaak van het probleem: “Er komen vooral veel mensen uit de buurt.” En daarnaast: “Als scholieren het hier niet halen dan halen ze het wel ergens anders.”

Tijdens de pauze lijkt hij gelijk te krijgen. Terwijl een groep jongens zich bij het frietkot verzamelt, verlaten veel scholieren het schoolgebouw in de richting van de Dirk van de Broek en de Albert Heijn. Tien minuten later komen ze terug met chips, koekjes en frikandellenbroodjes. “Voor velen is de frietzaak te duur,” legt Fayaaz (13) uit.

Dat friet niet de gezondste lunch is, weet Achefay, maar: “Het is gewoon een fase. Toen ik nog jong was, haalde ik ook geen broodje gezond.” Ayoub (16) die de kabinetsplannen ietwat betuttelend vindt, sluit zich daarbij aan: “We zijn jong! We willen gewoon van het leven genieten.”