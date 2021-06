Amsterdamse scholieren besmet terug van Mallorca: ‘Misschien was het naïef’

Feestgangers op Palma beach op Mallorca. Beeld REUTERS

Dinsdag maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend dat ruim tweehonderd jongeren tussen de 15 en 19 jaar positief testten op corona na hun examenreizen in Spanje of Portugal. Ook in Amsterdam loopt het aantal besmettingen onder deze groep op, bevestigt de GGD.

“We zien in Amsterdam dat veel eindexamenleerlingen besmet terugkomen,” aldus een woordvoerder. “Dat zijn vooral vakantiegangers uit Mallorca.” Om hoeveel Amsterdamse leerlingen het precies gaat, kunnen de GGD en het RIVM niet zeggen.

Vriendengroep

In de vriendengroep van Arte Weggemans (17, Berlage Lyceum) zijn drie van de zes meiden positief getest. Zij hoorden op hun laatste dag op het Spaanse eiland dat hun buren bij thuiskomst corona hadden. Arte: “Een vriendin voelde zich toen al best slecht, maar we hadden de hele week nauwelijks geslapen, dus we dachten dat het daardoor kwam. Thuis heeft ze meteen een sneltest gedaan, die was positief.”

Arte zelf is inmiddels negatief getest, maar steeds meer mensen om haar heen krijgen een positieve uitslag. “Misschien was het naïef, maar ik had dit niet verwacht. We hebben van tevoren allemaal een negatieve PCR-test gedaan, dus de besmettingen moeten wel op Mallorca hebben plaatsgevonden.”

Dat denkt ook Belen de Bruijn (17, Berlage Lyceum), die bij thuiskomst positief getest is. “Ik had keelpijn, maar ja, dat hadden we allemaal.” Volgens de Bruijn kwam een grote vriendengroep van het Vierde Gymnasium er tijdens hun reis achter dat een van hen corona had. “Zij zijn toen wel meteen in quarantaine gegaan.”

Geel reisadvies

Mallorca en Portugal hebben een ‘geel’ reisadvies: reizen mag en een negatieve test bij terugkomst is niet nodig. Toch roepen de GGD en het RIVM leerlingen op zich bij terugkomst te laten testen. “We hebben een brief gestuurd naar alle middelbare scholen, met het verzoek de leerlingen hierop te attenderen en hen te adviseren een gratis PCR-test te doen bij terugkomst,” zegt de woordvoerder.

Tot nu toe zijn er besmettingen bevestigd op het Amsterdams Lyceum, het Sint Nicolaas Lyceum, het Vierde Gymnasium, het Berlage Lyceum en het IVKO. Het gaat vooral om de middelbare scholen waarop het gebruikelijk is dat leerlingen na het eerste tijdvak gezamenlijk op reis gaan, in afwachting van de examenuitslag.

De scholen met besmette leerlingen nemen maatregelen, nu de examens in het tweede tijdvak nog afgenomen moeten worden. Zo moeten op het Amsterdams Lyceum en het Sint Nicolaas Lyceum leerlingen zonder klachten de avond voor hun examen een zelftest doen, laten de directies in een brief aan de leerlingen weten. Bij een positieve uitslag moet er een PCR-test worden gepland bij de GGD.

Geen herkansing

Belen is geslaagd, maar wilde graag Nederlands herkansen om haar cijfer op te krikken. “Dat kan nu niet, want ik zit in quarantaine. Ik zou het nog kunnen doen in het derde tijdvak, maar dan is mijn uitreiking niet tegelijk met de rest. Dat vind ik het niet waard.”

Op sommige middelbare scholen, zoals het Barlaeus Gymnasium en het Vossius Gymnasium, is de jaarlijkse reis naar Mallorca uitgesteld tot na het tweede tijdvak. Dit jaar mochten scholieren hun examens verspreiden. “Ik ga over een week,” vertelt Daan van der Vliet (18), die is geslaagd voor zijn examen aan het Vossius. “We hebben dat echt met ons jaar besloten. Niemand is nog geweest, dus volgens mij zijn er nog geen besmettingen.”

Op veel scholen zijn eindexamenreisjes niet de norm, zoals op het Geert Groote College. “Ik vertrek vanavond wel naar Mallorca,” vertelt Simi Stradmeijer (18), die net is geslaagd voor de havo. “Bij mij op school is niks gezegd over de besmettingen, ik heb er ook niks over gehoord. Ik ga naar het rustige gedeelte van Mallorca, niet naar El Arenal. Ik denk dat het dus wel goed gaat komen.”

Deltavariant

Op dit moment onderzoekt het RIVM of het om de zogeheten ‘deltavariant’ van het virus gaat, de ‘Indiase variant’ die vooral in Engeland de overhand neemt. “We zijn hier alert op, omdat er ook veel Britse toeristen op vakantie gaan naar deze vakantiebestemmingen,” aldus RIVM-woordvoerder Coen Berends. “De deltavariant gaat daar hard rond, daarom willen we dit uitzoeken.” Arte en Belen zeggen geen Brit te hebben gezien tijdens hun vakantie. “Wij zaten echt in het gedeelte met alleen maar Nederlanders.”

De Indiase variant lijkt besmettelijker, maar er is volgens Berends geen reden tot grote paniek. “We schieten goed op met de vaccinaties en die lijken ook te beschermen tegen deze variant.” Het RIVM en de GGD zijn bezig met onderzoek en hopen deze week meer te weten over de clusters en de varianten.