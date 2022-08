Amsterdamse scholier (15) aangehouden voor verwurgen vier medeleerlingen tijdens ‘stikspel’

Beeld Joris van Gennip

Het wurgspel veroorzaakt een kortstondige high door een zuurstoftekort door het dichtknijpen van de halsslagader. In binnen- en buitenland zijn hierdoor al jongeren overleden, zegt een Amsterdamse jeugdofficier van justitie. “Bovendien kan er zwaar lichamelijk letsel ontstaan door een zuurstoftekort in de hersenen ontstaat, met alle gevolgen van dien. Het gebrek aan zuurstof kan bovendien spasmen veroorzaken of ervoor zorgen dat iemand flauw valt en vervolgens ongelukkig valt.”

De flauwval-challenge deed al enkele maanden de ronde op TikTok in Nederland. Dat is het jezelf verstikken voor een roes. Nieuw is nu dat een ander de verstikking veroorzaakt. De verwurgingen zijn vastgelegd op camerabeelden van de school. Het OM wil niet zeggen om welke school het gaat. Een woordvoerder van het OM heeft geen aanwijzingen dat de gebeurtenissen zijn gedeeld op sociale media.

De verdachte is aangehouden en direct weer op vrije voeten gesteld. De OvJ vindt het in het belang van zowel de jongen als de maatschappij dat hij aan zijn gedrag gaat werken om zo mogelijk herhaling te voorkomen.

Strafbaar

Verwurging is strafbaar, benadrukt het OM, ook als dat met wederzijds instemmen is gebeurd. Ook als er geen gewonden zijn gevallen, kunnen verdachten in aanraking komen met justitie. “Het verwurgen van iemand zien wij niet als een spelletje, maar als een misdrijf. Daarvoor kun je door het Openbaar Ministerie worden aangehouden en worden vervolgd.”

Al in 2008 waarschuwde gezondheidsdienst CDC in Amerika voor de ‘choking game’. In de jaren ervoor waren tientallen tieners overleden. In Groot-Brittanië raakte de 12-jarige Archie Battersbee hersendood nadat hij volgens zijn moeder meedeed aan een online challenge om opzettelijk bewusteloos te geraken. Twee weken geleden werd hij van de beademing gehaald en stierf korte tijd daarna.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: