Amsterdamse scholen zijn te vies, kinderen durven niet naar de wc: ‘Dat is echt niet gezond’

Er wordt te weinig schoongemaakt op Amsterdamse basisscholen. Wc’s zijn zo vies dat kinderen soms het liefst de hele dag hun plas ophouden. Ouders en leraren worden ingezet om te helpen bij het schoonmaken.

Het is geen chic onderwerp en het liefst zwijgen scholen over de ‘bacteriebommen’ bij hen op school, blijkt uit een rondgang. Viezigheid en schaamte gaan nog altijd samen en nu het probleem groter wordt, spreken sommigen zich tóch uit: Amsterdamse scholen zijn vies. Zo vies zelfs dat er kinderen zijn die niet naar de wc gaan.

“We hebben een leerlingenraad met de oudere kinderen erin,” zegt directeur Mirjam Roozendaal van basisschool Corantijn in West. “Ik vond het heel schrijnend toen zij zeiden dat ze sowieso niet op school poepen en als het even kan de hele dag hun plas ophouden. Dat is echt niet goed en niet gezond.”

Nooit schoongemaakt

Op basisschool De Burght in het Centrum en De Springstok in De Pijp beklagen ouders zich over het gebrek aan hygiëne. Ze vinden het ‘eigenlijk te vies’ om hun kind naartoe te laten gaan, maar een andere keuze zien ze niet. Directeuren verwijzen door naar bestuurders – schoonmaak wordt door besturen geregeld en aanbesteed.



Roozendaal spreekt zich er wel over uit: “Onze school is gewoon hartstikke vies. Dat heeft met budgetten te maken. We krijgen 3 uur per dag voor een school met 190 kinderen, 12 lokalen, twee keukens en 35 wc’s. Dat is veel te weinig.”

“Wat ik nu heb ingesteld, is dat drie keer per jaar ouders komen helpen, als ze dat willen. En soms stropen we met het team de mouwen op of vraag ik stagiairs te helpen. Leraren zijn er om les te geven, niet om schoon te maken. Maar ja... Veel dingen worden nooit schoongemaakt. De vensterbanken bijvoorbeeld. Eigenlijk is het gewoon een drama.”

Ook op andere scholen nemen ouders schoonmaaktaken op zich. “Soms komen ze uit zichzelf schoonmaken, omdat ze zien dat het nodig is,” vertelt een leerkracht van een basisschool in Oost, die niet met naam genoemd wil worden. “En soms vraag ik het. We krijgen talloze klachten over de viezigheid. We hebben een speellokaal met blokken en allemaal dozen met speelgoed erin dat nooit, helemaal nooit wordt schoongemaakt.”

Altijd klachten

Een 57-jarige schoonmaker, die ook anoniem wil blijven, die sinds 1993 op verschillende basisscholen in Oost heeft schoongemaakt, vertelt dat hij ingeroosterd werd voor twee uur. “Maar ik kreeg werk voor vier uur. Na twee uur ging ik naar huis en bleef de school niet schoon achter. Dat is jammer voor de kinderen, maar ik krijg niet genoeg betaald om vrijwillig overuren te draaien. Vorig jaar ben ik gestopt, omdat hoe goed ik ook mijn werk deed, er altijd klachten waren over de schoonmaak, terwijl ik er niets kan doen. Ik deed wat ik kon doen voor de uren die ik kreeg.”

Behalve dat er te weinig uren worden ingecalculeerd, kampt de schoonmaakbranche net als andere sectoren met een personeelstekort. Asito, het schoonmaakbedrijf dat onder andere op De Burght werkt, erkent dat er bezettingsproblemen zijn; het bedrijf heeft alleen in Noord-Holland al 70 vacatures.

‘Net als het lerarentekort’

CSU, het schoonmaakbedrijf dat onder andere scholen in Oost schoonmaakt en waar de 57-jarige schoonmaker werkte, ontkent te verzaken. In een schriftelijke reactie zegt een woordvoerder dat ‘het gebruikelijk is dat elke middag wordt schoongemaakt’. “Gedurende de dag kan natuurlijk vervuiling optreden, zeker in een basisschool met jongere kinderen.” De woordvoerder zegt ook dat er bij CSU geen klachten of bezettingsproblemen bekend zijn, hoewel er 16 schoonmaakvacatures openstaan voor scholen in Amsterdam.

Theo Hooghiemstra, bestuurder van schoolbestuur Amsterdam-West Binnen De Ring, waaronder basisschool Corantijn valt, ontkent de problemen, terwijl het schoolbestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA), waaronder De Burght en De Springstok vallen, het ‘een lastige en herkenbare situatie’ noemt. “Het is eigenlijk net als het lerarentekort, er zijn te weinig mensen en daarom schuiven we noodgedwongen mensen van de ene tijdelijke plek naar de andere tijdelijke plek. Soms komt het niet uit en kunnen wij en het schoonmaakbedrijf een gat níét vullen.”

Tip Het Parool via Whatsapp

Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: