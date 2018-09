Amsterdamse scholen zien vierdaagse lesweek niet zitten

Wat doe je als je niet genoeg leraren hebt voor vier dagen? Ga je dan naar drie, of zelfs twee? Joke Middelbeek

De gemeente en schoolbesturen hebben de afgelopen maanden al een reeks onorthodoxe maatregelen genomen.



Zijinstromers worden ingezet, vluchtelingen worden klaargestoomd om voor de klas te staan, en ambtenaren springen bij. Het inzetten van de schooldirecteur of intern begeleider is al zo normaal op veel scholen dat het niet eens als bijzondere oplossing wordt gezien.



Veel scholen vragen ook parttimers meer te gaan werken en doen een beroep op gepensioneerde leraren.



Wettelijk niet toegestaan

Volgens Joke Middelbeek, bestuurder van STWT met 15 scholen in Nieuw-West, is de Zaanse oplossing verre van een oplossing. "Vier dagen is een lapmiddel, want wat doe je als je niet genoeg leraren hebt voor vier dagen? Ga je dan naar drie, of zelfs twee?"



Wettelijk is het niet toegestaan om een vierdaagse lesweek te voeren. Basisscholen moeten 940 uur per jaar lesgeven, waarvan slechts zeven weken per jaar een vierdaagse lesweek mag zijn. De Zaanse scholen willen acht weken lang slechts vier dagen open zijn. Dat het niet mag, nemen ze op de koop toe.



Middelbeek hoopt dat scholen de discussie die met deze aankondiging ontstaat aangrijpen om echt goed na te denken over hoe het onderwijs anders kan worden georganiseerd.



"Je kunt nog verder door filosoferen. Als leren niet meer tijd en plaats gebonden is, kun je het hele onderwijs anders organiseren. Dan heb je een leraar voor rekenen en taal, maar doe je kunst en sport elders in de wijk. We blijven maar denken: 'er moet iemand voor die klas', maar zolang we daarin blijven hangen, vinden we nooit een goede oplossing."



